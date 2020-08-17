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吳益政敗選黨員砲火指向她　蔡壁如：任何檢討都虛心接受

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▲▼法院臨時會 議場門口堵訪 蔡壁如 蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選落幕，民眾黨候選人吳益政以3萬8960票落敗，得票率僅4.06％，連保證金都拿不回來，曾代表民眾黨參選北市立委的黨員何景榮將矛頭指向黨組織部主任蔡壁如，批蔡「越俎代庖、多管閒事」。對此，蔡壁如17日受訪回應，不管是否砲口向內，也是檢討的其中一部分，「任何的檢討我都虛心接受」。

對於何景榮在臉書把將敗選矛頭指向蔡壁如，蔡壁如回應，他的臉書發文寫什麼並沒有看；民眾黨真的是一個小黨，不管在經費、人力上面，都沒有辦法跟兩大黨比較，至於這次選舉結果，昨天有跟吳益政聊了一下，他說會承擔，但蔡壁如說，黨派她自己下來當總幹事，「我想我還是要去承擔這樣的一個結果」。

蔡壁如強調，做任何事情只要盡心盡力，高雄補選時間上很短，她自己也有臨時會，但幾乎每天都在高雄，她的競選團隊除了吳益政的競選團隊，其實都是在地的，所有團隊也都是在地高雄人，總幹事通常就是看整個團隊的運作上，溝通上沒障礙，他們決定做什麼，在她的立場上就是全力支持配合。

蔡壁如表示，選舉完之後陸陸續續蒐集各方的聲音，不管是否砲口向內，也是檢討的其中一部分，會廣納各方面意見，看高雄這場選舉裡，下次該如何改進，畢竟失敗為成功之母，這是一個很寶貴的經驗，甚至下次如何在策略方向上改變、檢討，「任何的檢討我都虛心接受」。

她說，應該會把粗略檢討報告在黨政會議提出，包括直轄市的選舉在行銷上是不是經費太少；再來兩大黨部分，民進黨就是國家隊，最後國民黨所有的議員、民意代表，加起來就是我們的10倍、20倍大，民眾黨的團隊實在是太小了，當然有些檢討是我們行銷不夠。

至於候選人盡全力配合黨中央規劃？蔡壁如表示，吳益政是個好的產品，他真的很符合民眾黨的正直誠信，他跟柯主席一樣都是政治控，開口閉口都在談高雄市政政策，連他女兒跟我們開會，也都在講政策這件事情，候選人當然也配合競選團隊的規劃，大家排了很多行程給他，他也都盡量去消化、配合。

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