賴品妤轟柯文哲「刻薄寡恩」　蔡壁如：不清楚狀況隨便批評不好

▲吳益政、蔡壁如 。（圖／吳益政團隊提供）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選落幕，民眾黨候選人吳益政僅獲3萬8960票，得票率僅4.06％％，而民眾黨主席柯文哲當天缺席敗選記者會，引發民進黨立委賴品妤批評「刻薄寡恩莫甚於此。」對此，民眾黨立委蔡壁如表示，但是在不是那麼清楚整個事情狀況下，隨便去批評別人是不好的。



蔡壁如說，現在社群網路，若不是那麼跟在別人身邊，只是看新聞畫面或一兩句話就去評斷某個人怎樣，「我覺得那有時候都太過了」。

蔡壁如表示，星期五下著滂沱大雨，柯也都是淋著雨陪車掃街到很晚，晚上就趕著要到台中和平區，幾乎是馬不停蹄的，衣服、褲子都還沒乾的情況下就趕下一場行程，對於別人批評，「我只能說表達遺憾」，但是在不是那麼清楚整個事情狀況下，隨便去批評別人是不好的。

蔡壁如表示，小黨確實很難生存，我們競選團隊小、幾乎每個人、一個人都要做很多角色，再來經費上也捉襟見肘，沒辦法像兩大黨這樣子，公車廣告、公車站牌都可以撒進去，那對我們來講，確實只能靠兩隻腳、兩隻手，那這個當然是別人沒辦法瞭解的，但一開始在這場選舉當中，我就說我們要打一場不一樣的選舉，不是硬要拼輸贏，在過程中想傳達選舉的政策、理念。至於賴品妤身在福中不懂小黨？蔡壁如表示，「這我沒辦法評論」。