蔡詩萍：民眾黨無將可用　「看著辦」的投機性格被選民看穿

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨候選人吳益政在高雄市長補選以3萬8960票落選，得票率僅4.06％。對於民眾黨在高雄初試啼聲，卻慘到不行，蔡詩萍表示，民眾黨面臨的兩大困境是關鍵時刻有沒有「適時介入」的勇氣、有沒有「可用之將」的調遣。

「柯文哲再不看清楚自己的侷限，他的未來，以及，民眾黨的未來，都很可悲！」蔡詩萍指出，藍綠兩黨的惡鬥導致政治立場對峙，政治論述的空間被狹隘化，非黑即白，你罵我獨我就黑你統，台灣發展的可能性被兩黨惡鬥，縮窄思考的範圍，這時「有意義的」第三勢力，越多元，越有價值，越能啟發民智。

▲吳益政（中）在高雄市長補選慘敗 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

蔡詩萍16日以「高雄補選，柯文哲必須扛起『無將可用』的慘敗責任，因為關鍵在他！」為題在臉書上發文表示，當不少議題被兩黨政治夾殺時，確實很難有「論述空間」，但不表示完全沒有可能，可能性在於關鍵時刻，有沒有「適時介入」的勇氣、有沒有「可用之將」的調遣，民眾這段時期以來，剛好在這兩個問題上，都給人力有未逮的困窘感。

蔡詩萍提及，希望台灣有第三勢力足以牽制兩大黨，讓它們更懂謙卑和成長，可悲的是，期盼第三勢力的民眾總失望收場，他不懷疑柯文哲從墨綠轉為白色力量的誠意，「民進黨支持者儘管批他背叛，要替他抹紅，而藍營則對他的漂白，始終報以不信任。這是他，企圖走出藍綠時，必定要遭遇的排擠與宿命」。

蔡詩萍說道，柯文哲肯定是看到藍綠在對峙下，台灣失去冷靜思索的空間，因而才試圖有所突破，當我們不滿意綠的鴨霸，不滿意藍的無能時，期盼第三勢力，是合理且卑微的人民願望，在淺綠，到中間，到淺藍之間，理應有第三勢力的範圍，這正是柯文哲台灣民眾黨的位置。

蔡詩萍認為，柯文哲和民眾黨的問題在於有沒有積極開拓論述的勇氣，民進黨執政招致兩岸緊張，被認定反中，國民黨又被打成傾中，夾縫中，民眾黨說自己不藍不綠，但兩岸立場為何？內政議題無關國家認同，可是往左往右，是政府大一些，還是市場強一些，都涉及政黨的治國理念，民眾黨若始終給人「看著辦」的投機性格，不敢在大是大非上有自己立場，時間一久必然被選民看穿手腳。

蔡詩萍直言，「柯文哲與民眾黨的聲勢滑落，何嘗不是自己舉棋不定，瞻前顧後的自食惡果呢？沒有論述，沒有積極介入議題的勇氣，說穿了，還是因為沒有人才！」柯文哲是媒體焦點人物，習慣鎂光燈，忘記「眾星拱月」的必要，固然月亮是核心，但沒有「眾星」拱衛的一輪明月，陰晴圓缺，都必須赤裸裸攤在世人面前，「在鏡頭隨時逼到你柯文哲眼前的媒體政治下，你還可能十項全能的無所不能嗎？」

▲北市府發言人黃瀞瑩。（圖／記者徐斌慎攝）

蔡詩萍認為，柯文哲一再失言、自暴其短，不僅僅因為人格特質，根本是身邊沒有足以撐起大盤的要角，柯文哲入主首都市府六年，身邊聚攏哪些人馬？「沒有張良，沒有蕭何，也沒有韓信。除了年輕的發言人群組外，除了『學姊』外，他還有誰？」

蔡詩萍強調，政治是管理眾人之事，這管理眾人之事，也是要靠「眾人」來管理，為何要政黨？為何要一群有志之士？為何以前傳統政治年代也要搞「商山四皓」這種戲碼？就是天下之大，不能一人而治，聚集在一個政治領袖身邊的人，是一丘之貉，還是天下英雄，最終端看這個政治領袖的格局而定。

對於柯文哲的未來性，蔡詩萍說，「目前看來，還有，但不大了」而翻盤機會依目前兩黨的態勢，很難，但未必沒機會，「重點是，他若還是這幾年你看到的柯文哲，不斷犯錯，卻又原地踏步，身邊點名來點名去，不過是那幾位心腹，或太座陳佩琪。那他，真的不用太指望第三勢力因他而起了。所以我說，可悲啊可悲。」