雲林、台南不戴口罩要開罰！　莊人祥：指揮中心目前以宣導為主

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣導八大類場所要配戴口罩，有些地方政府則針對不遵從者要開罰，但因指揮中心沒有統一規定，不少人質疑為何標準不同。對此，發言人莊人祥表示，目前規劃還是以宣導為主，但如果未來沒辦法落實，民眾遵從度低，針對開罰規定還在簽核中，還不確定什麼時候會開罰。

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▲台南市交通局重新升級公共運輸防疫措施，全面要求搭乘大台南公車、計程車、及進入轉運站之乘客應全程配戴口罩，以保障所有乘客及駕駛之健康。（圖／記者林悅翻攝）

今年6月出國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心在6/7宣布國內大解封，但因近期仍有零星境外移入，指揮中心也再次宣導在大眾交通工具等八大類場所要全程戴口罩，但雲林和台南已經表示不遵從者要開罰，由於指揮中心還沒有統一規定，外界也相當關心指揮中心何時訂規範？

對此，莊人祥說，目前還是以宣導為主，例如在台鐵和高鐵沒戴口罩不能進入，但針對開罰還要去看是哪些場合或是所有八大類場所，第二指揮中心針對口罩還是以宣導為主，還沒有訂定開罰規範，不過如果未來沒辦法落實，何時會訂定開罰規範還在簽核當中，目前還沒有確切時間和內容。

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