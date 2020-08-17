▲新冠疫苗「接種率達6成」才有社區保護力，陳時中：考慮出國就要打。（圖／資料照／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球未歇，衛福部長陳時中今（17）日接受電台訪問時提到，國內4家疫苗廠商，都陸續進入第一期臨床試驗，就算緊急授權使用，在年底前打到還是有困難，估計明年第二季，4、5月時才能開打，除了優先給予醫護、防疫、長照機構人員使用外，出國民眾望納入優先施打名單。

美國部長阿札爾（Alex Azar）上週來台簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，象徵台灣在國際化上邁出一大步，對於外界關心該次來訪是否有望解決台灣對新冠肺炎疫苗需求？陳時中表示，「美國現在無法答應任何事」，因為現在疫苗仍充滿不確定性，但當美國滿足內需有望釋出疫苗時，「當然關係越好越有利」。

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陳時中表示，國產疫苗目前都剛進入第一期臨床試驗，速度與國際相比稍慢，若要年底開打，還是得採購國外疫苗，或者取得國外疫苗授權，國產最快也要到明年第二季才能使用。

目前國內普遍施打的流感疫苗，只要接種率達25%，就會形成社區免疫力，但陳時中強調，新冠肺炎因傳染力較強，目前看來至少要打到6成，才能形成社區保護。

接種優先順序上，未來將提供醫護、防疫、長照機構人員等高風險行業優先施打，另外為了做好邊境防堵，也考慮讓出國的人優先打，來台者也會要求先取得母國施打證明。至於重病者因接觸者較少，不會再優先施打範圍內，但一切都要視疫苗有效性進行最後評估。