大馬個案「出境前1個月都待在家」太太採檢陰性　莊人祥：在台感染機率小

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（資料照／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

馬來西亞衛生部14日宣布新增20名確診病例，其中1例境外移入是來自台灣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，衛生單位有跟該個案聯繫上，個案表示自己從台灣出境前一個月都待在家裡，只有出門購買餐點，也都有配戴口罩，而目前其餘4個接觸者都已採檢，還在等待結果。

莊人祥說，衛生單位人員已經順利跟馬來西亞個案聯繫上，該個案表示針對太太的疫情調查內容符合，8/2出境前一個月都待在家裡，只有出門購買餐點，都有配戴口罩；另外，也聯繫到馬來西亞針對個案第二次採檢的CT值為37.93，屬於比較高的數值。

請繼續往下閱讀...

▲莊人祥表示，染疫大馬男子在台期間外出皆有戴口罩，接觸者5人中，太太檢驗為陰性，其他人的報告還沒出來。（資料照／記者李毓康攝）

而針對感染源，莊人祥表示，目前因為還有4個接觸者還在檢驗中，會等結果出來再判定，但因為太太已經陰性，所以在台灣感染的機會應該比較小。

該名個案是在8月2日搭機前往吉隆坡，當時經鼻咽拭子採檢均陰性，之後就被巴士安排到指定地點檢疫，直到8月13日檢疫期滿前採檢，8月14日才被採檢出陽性，但至今無症狀。個案的親密接觸者匡列5人，除了太太檢驗已確定陰性，其餘4人都已經完成採檢。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來