快訊／10多歲男長居美國　返台探親確診染疫！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增1名境外移入，個案為10多歲本國籍少年（案485），長期居住美國，前次自台灣出境時間為2019年9月，今（2020）年8月5日獨自返台探親，15日採檢，今日確診。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心發言人莊人祥表示，個案自8月5日入境台灣迄今無疑似症狀，8月15日經地方衛生單位採檢，於今日確診，目前收治住院隔離，由於個案航行途中有適當防護，返國迄今均無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，因此沒有匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計84,704例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含83,648例排除），其中485例確診，分別為393例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

▲10多歲男自美返台探親，居家檢疫期間確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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