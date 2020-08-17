重機熊貓外送員遮車牌遭嗆「社會敗類」　惱羞推人：不小心忘記拿下來

▲重機熊貓外送員遮掩車牌遭制止嗆社會敗類，與對方爆發衝突。（圖／翻攝自爆料公社）



記者陳豐德／新北報導

新北市新店區一名石姓男子16日晚間7時許騎乘黃牌重機，車上放著熊貓的外送保溫盒，經過溪園路十四張捷運站出口前時，被另名冷姓男子發現他用名片大小紙張遮掩車牌，石男不滿對方制止時罵他「社會敗類」，因此爆發衝突，並把冷男蒐證中的手機拍落，警方表示遮掩車牌部分查證後已逕行舉發，另外涉嫌恐嚇罪嫌部分，將通知石男到案後函送偵辦。

民眾在臉書社團「爆料公社」發文，指出新北市新店區包往看到重機熊貓騎士遮擋車牌行駛，好意提醒他這樣違規了會被檢舉，不料對方惱羞成怒，直接動手打人，質疑「騎重機的就這素質？」並公佈蒐證的2段影片及遮掩車牌的照片。

蒐證畫面中，疑似是熊貓外送員的石姓男子（32歲）被質疑為什麼遮車牌時，他回嗆勸阻他的冷男（24歲）「我不是很懂欸，你有什麼意見？」、「我不小心忘記拿掉而已啊」，冷男則強調自己只是好心提醒，不懂對方為何那麼凶，石男則回覆「感謝你的提醒喔」、「我叫你不要管那麼多，所以你就罵我社會敗類，是不是嘛？」

雙方衝突越演越烈，沒多久石男就將冷男蒐證用的手機給拍掉，嗆「ㄆㄨˋ什麼東西啦？」並持續逼近冷男，冷男心中害怕直說「你不要靠近我喔！你不要再推我啦喔，你為什麼可以遮車牌？」石男則撿起遮掩車牌用的識別證套，貼著鏡頭直說「我不小心忘記拿下來而已，什麼態度啦？」、「不要抖啦，手在抖什麼？」

對此轄區新店警方表示，警方或獲報後隨即到達十四張捷運站出口前，經查是冷男與熊貓外送員石男發生口角糾紛，冷男因提醒石男遮機車車牌會被檢舉，導致石男心生不滿惡言相向、拍落對方手機，全案依照道路交通管理處罰條例第13條第1項規定，「以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌照」查證後逕行舉發，得處2400至4800元罰鍰，此外涉嫌恐嚇部分將另通知石男到案後函送偵辦。

▼石男拿起遮掩車牌用的識別證套，強調是不小心忘記拿下來。（圖／翻攝自爆料公社）



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