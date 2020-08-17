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市民高架追撞紅牌重機、特斯拉　駕駛一恍神恐慘賠！揪出騎士只有普通駕照

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記者張君豪／台北報導

7月18日晚間近7時許，台北市市民高架東往西方向發生一起離譜的追撞車禍，李男（23歲）駕駛自小客車疑因恍神，沒看到前方車流靜止狀態，直接撞到前方停車的大型重機騎士，撞飛騎士後再追撞前方的白色特斯拉轎車，這起未注意前車狀況的車禍，行車記錄器畫面頗驚悚，重機騎士甚至一度被夾在兩車中間、猛拍前車後行李箱蓋，影像經po上臉書社團後網友驚嘆：「肇事駕駛是睡著了吧！」

▲紅牌重機和特斯拉遭後方駕駛精神不濟追撞 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲紅牌重機和特斯拉遭後方駕駛精神不濟追撞 ，行車紀錄器錄下騎士被撞飛險象環生的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲紅牌重機和特斯拉遭後方駕駛精神不濟追撞 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲紅牌重機和特斯拉遭後方駕駛精神不濟追撞 。（圖／記者張君豪翻攝）

北市中山警方則表示，肇事駕駛當時在市民高架第三車道行駛，事後向警方解釋因為恍神，才會沒注意到前車狀況，直接追撞前方的大型重機車和特斯拉轎車、機車騎士一度被夾在兩車中間，痛得連忙拍前車後車廂蓋示意前車駕駛開車讓他脫困，所幸騎士送醫治療後並無大礙。

▲紅牌重機和特斯拉遭後方駕駛精神不濟追撞 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲紅牌重機和特斯拉遭後方駕駛精神不濟追撞 。（圖／記者張君豪翻攝）

肇事車輛沒有減速連續追撞兩車，造成大型重機陳姓騎士（22歲）下巴撕裂傷，四肢挫傷送醫，特斯拉轎車陳姓駕駛（37歲）則是僅後方車損，經警方實施酒測3人均未酒駕，但大型重機騎士則沒有大重機駕照，僅領有普通駕照越級騎乘大型重機。交通警依規定成案調查，目前3名駕駛已私下協調車損醫藥費賠償事宜。

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