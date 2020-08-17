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高雄特教老師轉任警察　助失明「老包公」返家好窩心

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▲▼特教老師轉警察，成功助眼盲老翁返家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲特教老師轉任警察靠專業協助失明老翁返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港派出所15日中12點接獲小港國中師長報案，表示在校園內有位失明的老翁需要警方協助，警員劉畇澤和同事立刻前往處理，警方到場後，校內師長在校園圍牆走道旁和警方招手，指著一位步履蹣跚的老翁，表示看到他拄拐杖行走上前關心，才發現老翁眼睛失明、說不出住家地址，這時女警馬上認出他是住在轄區的內的87歲老翁，一旁的另一名員警劉畇澤曾在啟智學校任職，受過協助盲人的專業訓練課程，因此耐心指導老翁使用拐杖、走過斜坡，成功用警車載人返家。

根據了解，這名從警兩年多的員警劉畇澤，由於考警察特考班之前，人在高雄啟智學校曾擔任過一年老師，之後才考警察特考，所以他待人格外的客氣有耐心，加上當過特教老師，受過協助盲人等專業課程，因此看到失明的老翁需要協助，馬上能協助對方正確使用拐杖，確認前方是否有障礙物等，並攙扶老翁上警車載他返家，過程順利。

▲▼ 特教老師轉警察，成功助眼盲老翁返家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲特教老師轉任警察靠專業協助失明老翁返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，受到幫助的陳伯伯因為罹患糖尿病眼睛逐漸失明，但他常常趁家人不注意獨自外出，這回本來打算出外理髮，結果途中轉錯彎才會道國中圍牆邊，回不了家，事後在員警的協助下成功返家，他格位感謝員警的協助，笑稱自己年輕時跟「包公」一樣厲害，大家有事都問他，現在年邁能受到富有耐心的員警幫忙，他感到格外窩心。

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