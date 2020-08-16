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陳其邁剛當選！網秒發起「公民割麥行動」　《選罷法》：2021年8月才能罷免

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▲網路上出現「罷邁」聲浪。（圖／翻攝臉書「罷免陳其邁聯盟」）

▲臉書上出現「罷免陳其邁」的聲浪。（圖／翻攝臉書「罷免陳其邁聯盟」）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市長補選昨（15日）落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票，打敗國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，奪得市長寶座。不過，陳其邁才剛當選，臉書、YouTube上就出現「罷免陳其邁」的聲浪，仿照罷韓行動，悄悄掀起另一波報復性罷免。

臉書社團「罷免陳其邁聯盟」目前有649名成員在內，其簡介寫著「保衛高雄，拒絕貪污復辟，堅持弊案要水落石出」，並放上一張仿效罷韓團體「公民割草行動」的背景照片，寫著「高雄8/15公民割麥子，罷免市長連署活動開跑！」。

另外，YouTube上也出現一段由網友「威力怪客」製作的「展開罷免陳其邁」影片，開頭就直言「國民黨OO們，開始罷免行動，否則你們被看O小，永遠不得翻身，中華民國毀在這一代」，喊著「以牙還牙，以眼還眼，你罷韓，我罷G邁，否則此仇，如何報」，最後開嗆國民黨黨主席江啟臣「不要再說543的廢話，現在就是你的表現機會」，近3分鐘的內容不斷呼籲國民黨該展開罷免行動。

然而，根據《公務人員選舉罷免法》第75條「就職未滿一年者，不得罷免」，接下來，陳其邁將接續前市長韓國瑜未做滿之任期，一路當到2022年12月24日，任期時間共2年4個月，因此「罷免陳其邁聯盟」若想提出罷免案，恐怕得等到2021年8月後，才有辦法開始實行。

▼展開罷免陳其邁影片。（圖／翻攝自YouTube／威力怪客）

▲展開罷免陳其邁影片。（圖／翻攝自YouTube／威力怪客）

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