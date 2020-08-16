拿不回200萬保證金！選舉一開始就有先想好　吳益政：在可承受範圍內



▲吳益政16日謝票前受訪 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

接受民進黨徵招參加高雄市補選的吳益政，在這次選舉中僅拿到3萬8960票，得票率4.06%，未達總票數10%門檻，確定無法領取補助款，且登記時所繳200萬保證金將被沒收。對此，黨主席柯文哲也表示「少掉這200萬實在是損失慘重」，不過吳益政則說，是可承受範圍內，有控制在預算裡。

根據《公職人員選舉罷免法》第43條「市長候選人得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，可獲得競選費用補貼，每票補貼30元」，因此，陳其邁獲67萬1804票，可領2015萬4120元，而另外2名候選人僅李眉蓁低空飛過門檻「22萬3935票」，可領到補助款745萬4340元；但民眾黨的吳益政僅獲得3萬8960票，得票率4.06％，確定無法領取補助款，且登記時所繳200萬保證金將被沒收。

▲支持者送上花束 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，黨主席柯文哲也表示「少掉這200萬實在是損失慘重」，而吳益政16日接受訪問時表示：「他講話比較直白，整個參選過程會想像後面發生效果及成本、負擔等等，事先都要想好，一開始就有跟他(柯文哲)就有說過不好選，時間和疫情以及罷韓等等因素，他叫我放開，對高雄期待及問題藉這機會講出來，一開始設定目標就是這樣，以市長規模花最省，可承受範圍內，有控制在預算裡，或有負債都算在裡面。」

而柯文哲未陪同吳益政參加敗選記者會，也引來批評，吳益政則緩頰，是他認為不必要，投票也不需要，因此也沒有向柯文哲開口，要大家不用拿這個做為題目，就事論事。

至於未來要以民眾黨還是親民黨黨籍來監督，吳益政也說，還沒想過這問題，但善盡在野黨角色最重要，對於陳其邁新市長，還是要問他如何解決高雄財政問題，以及他提出的四大政見怎麼落實，不會像以前民進黨對韓國瑜一樣問小問題。