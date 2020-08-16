林為洲喊「告別韓流」慘遭出征　韓粉怒嗆：儘量切割！

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨候選人陳其邁以67萬1,804票，輾壓國民黨候選人李眉蓁24萬8,478票，成功替民進黨收復高雄。對於國民黨在高雄慘敗，國民黨立委林為洲認為，「該告別韓流了」。

林為洲16日深夜在臉書說道，潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇，扎實地ㄧ步步改變、努力，重新找回人民的信任，國民黨加油。

貼文一出，引發部分藍營支持者不滿，紛紛留言回應「韓流沒有消失。我們是韓的支持者，只是我們都變沈默了。我們在等韓市長再度復出」、「國民黨的最大敗筆，一刀一刀的切割自己的支持者」、「韓粉挺韓國瑜，你們儘量切割！」、「告別韓流，不認同」、「你的意思是我們大家可以不用支持你，及可以現在退出你的臉書」、「委員錯了，韓流是國內民意之一 ，不會消失的」、「韓流不退！」

▲高雄市長補選選前之夜，韓國瑜替李眉蓁站台。（圖／實習記者方敬攝）

林為洲16日受訪表示，總統大選、罷韓投票補選是「三部曲」，高雄市長補選只是總統大選的延續，和國民黨主席江啟臣關係不大，選舉結果並非江啟臣造成，江啟臣只是承擔，應該檢討的是為什麼韓國瑜當初會去選總統，導致被罷免，才有補選。

對於「告別韓流」，林為洲強調，國民黨要認清事實，沒辦法靠韓流撐大局，韓流確實是一股力量，在高雄市長補選中也許有催出一些票，但效益不大，連基本盤都沒守住，不能再當國民黨救世主。