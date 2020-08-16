韓國瑜站台加分？　葉元之：否則李眉蓁不超過20萬票

▲ 國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜與江啟臣暴雨中站台。（圖／實習記者方敬攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員李眉蓁競選市長補選失利，僅獲24萬票、得票率2成多，而競選團隊在選前之夜找來前市長韓國瑜站台引發正反聲浪。對此，新北市議員葉元之認為，若沒有韓國瑜出來站台的話，李眉蓁得票可能不超過20萬票。

葉元之認為，韓國瑜選前幫李眉蓁站台是得多於失、利大於弊。且根據他在直播中的調查，許多人都是因為韓國瑜出來站台，才去參加造勢晚會、才去投票。

葉元之指出，韓國瑜站台時說的話，表現幽默、風趣、有人情趣味，甚至稱讚陳其邁熱愛高雄，反諷應該讓陳去當行政院長，這並沒有刺激性；而且，討厭韓國瑜，也不代表喜歡陳其邁，不會幫陳其邁增加票數。

葉元之也認為「鵝蛋說」對選情也沒什麼負面。鵝蛋只是韓國瑜站台時說的一個小故事，篇幅很小，根本不是站台重點，但因為有趣，所以有點歪樓，不過也不至於讓人討厭。

另外，侯友宜問「鵝蛋和選舉的關係」，很多人說連侯友宜都看不下去，但葉元之說，是因為侯友宜沒看韓國瑜站台的演說，他是「問句」，不是「質疑」。

葉元之分析，李眉蓁和黨中央在競選初期，刻意和韓國瑜保持若即若離的關係，但選後檢討，還是說敗選主因是「討厭韓國瑜效應」，他強調，既然這麼怕被韓國瑜拖累，若非選前評估李眉蓁得票可能不超過20萬，後來怎麼又要請韓國瑜出來站台？當然是認為韓國瑜出來是加分的。

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