才剛當選市長網路就發起「公民割麥行動」　陳其邁一句話回應！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選15日剛落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票，打敗國民黨李眉蓁及民眾黨吳益政，奪得市長寶座。不過，都還沒正式上任，臉書、YouTube上就出現要罷免陳其邁的「割麥行動」，要仿照罷韓行動，而陳其邁本人也回應了。



▲陳其邁以67萬1804票當選高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市長補選落幕，由民進黨陳其邁拿下超過7成的得票率，輾壓藍、白對手。但網路上卻立刻出現「罷免陳其邁聯盟」臉書社團，其簡介寫著「保衛高雄，拒絕貪污復辟，堅持弊案要水落石出」，並放上照片，寫著「高雄8/15公民割麥子，罷免市長連署活動開跑！」。

除此之外，YouTube上也出現一段由網友「威力怪客」製作的「展開罷免陳其邁」影片，開頭就直言「國民黨OO們，開始罷免行動，否則你們被看O小，永遠不得翻身，中華民國毀在這一代」，喊著「以牙還牙，以眼還眼，你罷韓，我罷G邁，否則此仇，如何報」，最後開嗆國民黨黨主席江啟臣「不要再說543的廢話，現在就是你的表現機會」，近3分鐘的內容不斷呼籲國民黨該展開罷免行動。

面對這「報復性罷免」，高雄市長當選人陳其邁16日受訪時僅簡單表示：「任何的政治攻防我們都尊重」，會這麼淡定，也是因為根據《公務人員選舉罷免法》第75條「就職未滿一年者，不得罷免」，陳其邁將接續前市長韓國瑜未做滿之任期，一路當到2022年12月24日，任期時間共2年4個月，因此若想提出罷免案，恐怕得等到2021年8月後，才有辦法開始實行。