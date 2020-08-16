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林佳龍發文祝賀兄弟陳其邁　讚高雄「兩年三投」是舉世難得民主成果

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▲▼交通部長林佳龍祝賀陳其邁選上高雄市長。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲交通部長林佳龍祝賀陳其邁當選高雄市長。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票奪得市長寶座。交通部長林佳龍今（16）日發文祝賀兄弟陳其邁，強調在這「兩年三次」的投票中，不分黨派的高雄市民，共同成就了「選舉、罷免、補選」這具指標意義的台灣民主歷程。

林佳龍發文表示，昨晚高雄市長補選圓滿落幕，恭喜我的兄弟陳其邁 Chen Chi-Mai，這一夜，是屬於所有高雄市民的榮耀。因為在這「兩年三次」的投票中，不分黨派的高雄市民，共同成就了「選舉、罷免、補選」這具指標意義的台灣民主歷程。

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▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

它標誌著一個成熟的民主體制，可以和平卻有力的反應人民意志，並讓政治代理人謙卑與警醒。相對於香港人民對於爭取「一次真普選」所付出的代價，更顯彌足珍貴。

林佳龍說，值得一提的是，其邁在擔任副院長期間，和包括我在內的內閣成員齊心合作，與全台灣民眾一同努力將疫情阻絕於境外。也因此，在全世界仍籠罩在嚴重疫情當中，高雄仍能進行罷免與補選的民主日常生活實踐，這實在是舉世難得的民主成果。

而昨日其邁市長在勝選演說中提到，未來高雄的市政有包括產業轉型、增加就業、重大交通建設及解決空污大優先的四大重點。今後，我也必定會善盡交通部長的職責，在中央與其邁攜手，一同協助高雄人尋回城市光榮。

林佳龍最後也再次恭喜高雄！也恭喜其邁！期待所有的人能同心協力，聯手打造一個更好的宜居城市。

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