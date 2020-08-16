不要林志玲、蕭薔！童仲彥金句「一定選葉毓蘭」　網笑截圖...女主角回應了

▲童仲彥被戲稱是「被政治耽誤的老司機」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

金色力量創黨黨主席「台灣阿童」童仲彥，今年6月以榜首之姿，考進樹德科技大學人類性學研究所博士班，引發外界關注。自爆「1夜11次」的阿童從以前就常舉例，若有林志玲、蕭薔和葉毓蘭，他一定選後者，而這段座右銘再度掀起熱議，還有網友截圖私訊葉毓蘭，結果本尊真的回應了。

童仲彥向來對性話題毫不避諱，致力於性產業合法化的他創立了情趣用品公司、開設性相關課程，感情路更是高潮迭起；儘管這位情場高手負面新聞纏身，但他自豪表示，還是交得到女朋友，而關鍵就是「選擇」。

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／記者湯興漢攝）

阿童從以前就常舉例，如果場合上有林志玲、蕭薔、葉毓蘭，自己一定會選後者，「因為她一天到晚都在臉書罵我，一定對我有興趣。」沒想到，有網友無聊私訊葉毓蘭，留言笑「阿童說會choice委員」，想看看當事人反應。

結果，當天晚上葉毓蘭真的回了，吐槽「舊聞了，看過啦！笑笑就好。」然而網友不死心，直說「今天的喔，阿蘭姐對阿童有興趣嗎？」聞言葉直白也不客氣直說，「肖ㄟ渣男。」

事後，網友將截圖傳給童仲彥，而阿童昨晚特地發了一篇文回敬，「上課舉的例，她説是舊聞，我的確一直舉這個例子，可見她都在偷偷Follow，笑死！」