國民黨失守「333防線」！韓國瑜輔選恐是反效果…李眉蓁回應了

▲李眉蓁16日掃街謝票 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選結果，由民進黨陳其邁勝選，在市長選舉中失利的李眉蓁，16日依然有車隊掃街謝票，對於選前之夜打出韓國瑜牌是否為反效果，李眉蓁僅簡單表示感謝韓國瑜等人幫忙，不過李是高雄左營、楠梓的市議員，這裡也被視為藍營鐵票倉，但觀察這兩區的得票狀況，李全都輸給對手陳其邁，恐怕影響到未來連任之路。

▲李眉蓁16日掃街謝票 。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜選前之夜說出「鵝蛋助孕」等言論，被外界認為是激化民進黨支持者出來投票，李眉蓁對此表示，感謝韓國瑜在選前可以出來幫她，也非常感謝韓市府團隊。這次「333防線(得票率3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內)」失守，是否會影響到黨主席江啟臣的位置，李則說：「江啟臣已經很努力南下輔選，也很感謝他，是我個人努力不夠。」

不過李眉蓁是高雄左營、楠梓的市議員，這裡也被視為藍營鐵票倉，但觀察這兩區的得票狀況，李眉蓁全都輸給對手陳其邁，恐怕影響到未來連任之路。李眉蓁也回應，「在這次的大環境狀況，國民黨是需要爭取全高雄市民對我們國民黨的信任，我們會繼續努力。」

而整個競選過程，李眉蓁內部陣營節奏混亂，更傳出影音小組導演David與綠營關係匪淺，甚至出主意拍「高雄Mojito」引發不少爭議，李眉蓁緩頰說，商業公司沒有藍、綠之分，選舉都過了，大家也都努力過，這個沒有需要討論，且之前雙方有聊過，就是他影音方面非常專業，指出國民黨欠缺的就是這一塊，所以邀請他來幫忙。