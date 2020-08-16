柯文哲缺席吳益政敗選記者會 　段宜康：連自私的能力都很差

▲吳益政召開敗選記者會，柯文哲缺席。（圖／記者黃子倩攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨主席柯文哲15日缺席高雄市長補選候選人吳益政敗選記者會，反而在台中替民眾黨的和平區長候選人張瑞紘輔選，引發外界批評過河拆橋。前民進黨立委段宜康更說，「我知道柯文哲自私，現在才知道，他連自私的能力都很差」。

段宜康16日在臉書表示，其實吳益政和民眾黨打不贏高雄市長補選，是所有人意料中之事，連候選人、黨幹部和支持者都明知毫無當選機會，加上國民黨候選人盡情耍寶、搶光鏡頭，更是雪上加霜。

段宜康指出，選輸了，非戰之罪，但慘敗後柯文哲放棄站在吳益政身邊一起面對社會，真是不可思議，柯文哲被指責用過即丟、過河拆橋，這還不嚴重，嚴重的是柯文哲放棄在大敗之後面對支持者，面對即便多數投票給其他候選人的高雄市民，重新闡述民眾黨的理念、挽回人心的機會，「我知道柯文哲自私，但現在才知道，他連自私的能力都很差」。

柯文哲未陪同吳益政召開敗選記者會引發熱議，民進黨立委賴品妤就痛批，推坑選這麼大的選舉直接閃人，刻薄寡恩莫甚於此。

台中市和平區長補選於22日舉行，柯文哲15日赴台中輔選候選人張瑞紘，整日未現身高雄。談到選舉結果，柯文哲15日晚間說道，要鼓勵吳益政，在這麼短的時間、資源這麼有限的情形下，殺出藍綠的重圍本來就不容易，希望吳益政繼續努力，為高雄鄉親服務。

▲柯文哲16日前往台中出席張瑞紘競總大會。（圖／民眾黨提供）

柯文哲16日上午也在台中市為張瑞紘站台。對於外界批評的聲浪，柯文哲16日回擊，「所以其他政黨，他們資源豐富，可以在那裡講風涼話，我們這些沒有資源的，是用生命在拚命」、「我覺得那什麼，再補一刀，講一大堆，我覺得是這樣，包括賴品妤，其實我們的選舉干她什麼事，這種就是一樣出來帶風向啦！」

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