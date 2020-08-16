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川普連任可能內閣總辭！　嗆「一句話」留伏筆：對國防部長沒意見

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與國防部長艾斯培（Mark Esper）關係不融洽的傳聞近來受到關注。川普15日表示，他如果成功連任，可能要求內閣總辭，並不是對每一位內閣成員都滿意，但也沒有具體說明對哪位內閣成員不滿。

彭博先前報導，川普認為艾斯培沒有在關鍵議題上公開捍衛自己，當傳出俄羅斯提供賞金要求阿富汗塔利班民兵殺害美軍，但白宮卻沒採取行動的醜聞時，艾斯培並未多加辯護。知情人士透露，川普私底下曾說，打算在總統大選之後，撤換國防部長艾斯培。

到了15日這天，川普在紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的高爾夫俱樂部接受採訪時表示，他一旦成功連任，可能要求所有內閣成員辭職，「我能看到類似的事情發生，坦白說，我並不認為，我和每個人（的合作）都覺得愉快。」但他並未具體點名他對哪一位內閣成員不滿；當被問及是否是艾斯培時，他說，他對國防部長並沒有意見。

事實上川普入主白宮後，和軍事將領的關係十分動盪，撤換艾斯培的傳聞可能會使國會民主黨議員質疑國防部的領導能力。除了倫斯斐（Donald Rumsfeld）和蓋茲（Robert Gates）擔任部長共十年外，美國國防部長幾乎沒有任職超過2年的。艾斯培向身邊的人表達想要辭職的念頭，若選擇11月美國大選後就離開，任期約1年4個月，只比柯林頓政府時期首任國防部長亞斯平（Les Aspin）長一點。

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