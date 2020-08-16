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川普家族「神祕忙內」！羅伯特靠慈善聞名…今年3月再婚　1000％力挺川普

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▲▼ 川普家族。左1為川普，右1.2為羅伯特夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普（左1）多年前與家人們共同出席活動，也能見到羅伯特夫婦（右1及右2）身影。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普弟弟羅伯特（Robert Trump）15日紐約病逝，享壽71歲。事實上，他的人生與身為三軍統帥的川普不同，並未被培養成家族房地產企業接班人，曾在華爾街上班，以支持多間慈善企業聞名。川普傳記作家達安東尼歐直說，羅伯特是最安靜的川普家族成員，且他也很高興能夠遠離鎂光燈焦點。

▲▼ 美國總統川普與弟弟羅伯特（Robert Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯特（左）生日為1948年8月26日，在紐約皇后區出生。（圖／達志影像／美聯社）

綜合紐約時報等外媒報導，羅伯特今年來身體狀況不佳，一度入住加護病房達一周時間，但近期曾因摔倒腦出血，在過去幾周的時間已經無法講電話，川普14日還曾到訪紐約曼哈頓的醫院探視，不料羅伯特隔日就病逝。據悉，在羅伯特在生命告終之前，川普當時人正在紐澤西州，從當地的高爾夫俱樂部打電話到醫院關心；友人坦言，川普私下心情非常沮喪。

「我有一個好的弟弟」，川普15日在白宮記者會上提到，「在過去很長一段時間，我們關係不錯，從第一天開始，很久很久以前」。只不過，在川普決定參政競選總統之前，他與羅伯特有過長達數年之久的疏離生活。

川普家中有5個孩子，而羅伯特正是最小的那一位，行事低調，近年來並沒有受到外界多大的關注，過去幾年在紐約州過著平靜的退休生活，且以支持當地慈善機構聞名。

▲▼ 川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及退休美國聯邦上訴法院法官姊姊巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，他從小並沒有受到來自父親對哥哥們的嚴格施壓培訓，並未被培養成接管家族房地產事業的接班人。畢業於波士頓大學的羅伯特，先是在華爾街上班，最終才進入川普集團擔任高層行政人員。川普傳記作家達安東尼歐（Michael D'Antonio）直說，羅伯特是最安靜的川普家族成員，且他也很高興能夠遠離鎂光燈焦點；外界也認為，羅伯特擁有幽默個性與相處自在的感覺，這與他的哥哥們有著明顯不同。

婚姻生活方面，他並沒有親生孩子，但撫養了第一任妻子布蘭恩（Blaine Trump）的兒子，讓孩子冠上他的姓氏，但這段長達25年的婚姻並沒有走到最後一刻，2人在2008年選擇離婚收場，並於2010年達成秘密協議。據悉，羅伯特與秘書帕倫（Ann Marie Pallan）產生情愫，成為男女朋友，於今年3月結婚，2人並沒有孩子。

▲川普（右）與羅伯特（左）合照。（圖／路透社）

不過，面對川普競選美國總統的決定，羅伯特支持立場堅定。他在2016年1月曾說，「我百分之1000支持川普，我認為他會做得很好，他想傳達一個偉大的訊息。」

憶起羅伯特最近一次在媒體前曝光的時刻，當時是姪女瑪莉（Mary Trump）將出新書爆料家族的黑暗歷史，羅伯特當時要求法院阻止該書出版，且這會違反2001年禁止公開談論家庭成員的保密協議，直說「我們整個家族都以出色的總統哥哥為傲。」

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