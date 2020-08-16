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恐怖婆婆下令3個月懷男胎！人妻淪「產子工具」…生完下場更悲慘

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▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婆婆限期3個月內懷男胎，人妻被迫按表操課，時間一到就會被趕進房間。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

傳統香火觀念見仁見智，但把女性當作生子工具非常不可取。資深媒體人狄志為近日上節目透露，有一名女子婚後替夫家做牛做馬，還被婆婆要求3個月內要懷孕，不是男生就要拿掉，不料她生下兒子後，夫妻再也沒有性生活，最後一查才發現背後恐怖真相，讓她氣得控訴婆家「詐婚」，鬧上新聞版面。

狄志為近日受邀上節目《震震有詞》，談到一件不幸的婚姻案例。有一位女子婚前交往時，未來婆婆對她很好，提出的聘金條件等也相當優渥，不料嫁入婆家第一天，婆婆立刻變了一張臉，不僅下通牒要求3個月內懷孕，狠嗆「不是男生就去拿掉！」，還頒布十大家規，要求薪水全部上繳。

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▲▼恐怖婆婆下令3個月懷男胎！人妻淪「生產工具」…生完下場更悲慘。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲資深媒體人狄志為上節目分享案例。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

在婆婆要求下，人妻每天早上5點起床打掃，從透天厝1樓掃到4樓，晚餐還得準備肉品，但婆婆每天只給200、300元買菜金，根本不夠一家人吃，只能常常拿私房錢補貼。她生活痛苦不已，但丈夫總是安慰「妳不用理她，只要有孫子抱，她就沒事了」。

人妻深信不疑，每天努力「做人」，總算趕在時限內懷孕，順利生下一個兒子。但奇怪的是，自從孩子出生以後，丈夫就再也沒碰過她，甚至不太回家過夜。人妻內心納悶，好奇問了婆婆，但只換來一句「妳剛生完就胖成這個樣子，難怪他不碰妳」。

人妻愈想愈不對，決定靠自己的力量暗中調查，所以跑到丈夫公司樓下，想看看老公下班到底去了哪裡，怎料最後一路跟到某棟民宅，而且位置就在家裡隔壁。起初她格外驚喜，以為丈夫特地買了一棟房子讓夫妻倆獨處，立刻上前按電鈴，不料應門的竟是一名陌生男子，讓她一頭霧水。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲人妻本以為生子後能脫離苦海，最後才發現自己被當「產子工具」。（示意圖／CFP）

老公眼見東窗事發，坦承一切實情。原來，這位人夫其實是一位同志，應門的則是伴侶，2人已經交往8年，家裡的人都知道，所以結婚只是為了傳宗接代，根本是把妻子當「生產工具」。

婆家認為，人妻其實才是「小三」，「正宮」願意包容已經很好了，不要惹事生非。不過，人妻忍無可忍，一狀告上法院，最後獲判離婚，也拿到孩子監護權跟賠償金，只能說是不無小補。

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