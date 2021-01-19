4年生3孩「夫偷吃直播主」　她淚：開機不到10次！網怒：孩會怨你

▲老公搞上直播主，三寶人妻崩潰！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「4年來開機不超過10次...」一名人妻透露，結婚4年半生了3個可愛小寶貝，無奈沒有長輩可幫忙，只好自己當起全職媽媽1打3，一家五口同睡一間房，她根本無法與老公享受二人世界，導致雙方漸行漸遠。如今老三才滿3個月，原PO發現老公與直播主有一腿，讓她不知所措。

一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》表示，早在懷第一胎，大約9個月時，就發現老公克制不住性慾，找小姐做半套，「我知道他有需求，只是希望誠實相待，後來才承認，我原諒他了...」儘管原PO產後積極休養，不料才開機兩次，又懷上了2寶。

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容易受孕的體質，讓原PO又接續懷了第3胎，「我一直在懷孕生小孩，照顧小孩的輪迴中」，導致結婚4年多來，原PO一直無法滿足老公的性慾，便開此默許另一半上交友軟體、看直播，如今一發不可收拾。

原PO心碎表示，日前發現老公與女直播主越走越近，「除了聊一些曖昧話題之外，還有視訊電愛，去大陸出差的時間，居然還和直播主見面了！」原PO坦言，婚後兩人開機確實不超過10次，但「老公就能夠向外發展外遇嗎？」

畢竟原PO過著天天1打3的生活，老大4歲、老二不到2歲，老三才滿3個月大，除了熬夜餵奶，早上也要餵奶，還要包辦煮飯做家事，讓她崩潰討拍，「在身心俱疲的情況下，實在很難有興致歡愛...」

▲網友瞠目結舌！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）



文章曝光後，引發網友怒回，「1.他戴套、2.他結紮、 3.你避孕、 4.你結紮」、「3個小孩丟給他顧，讓他忙裡忙外精疲力盡，沒空外遇」、「外遇有一次就會無數次，原諒沒有用」、「會不會外面也有小孩啊」、「是妳放縱他先」、「真的是篇神奇的文章，避孕藥不會吃，保護自己不要一直生啊，房間不夠還能生小孩？你有想過小孩以後長大，會有多埋怨你們嗎」、「節育戴套吧，懷孕帶孩子又無後援非常辛苦，無論再怎麼沒啪啪，會去外面開都不是什麼好咖，拿他的錢去把自己變漂亮吧，慢慢對他感情抽離」。