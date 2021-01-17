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社會 社會焦點 保障人權

退休國道警夫妻台中燒炭雙亡　家屬認屍不捨同事遺憾

▲▼台中公寓「退休國道警夫妻雙屍」！死亡已2天以上　遺體旁留數張借據。（圖／民眾提供）

▲台中公寓「退休國道警夫妻雙屍」，死亡已2天以上。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

鄭姓國道退休警察17日被發現與妻子在租屋處，疑似燒炭雙亡，鄭男家屬與前同事得知後均感訝異，不知他們為何要這樣，家屬也說平時鮮少聯繫，不清楚其財務狀況。檢警相驗後，初步排除有外力介入，將持續調查釐清。

今天接近中午時，北區進化北路一處社區大樓有一戶飄出異味，警方派員到場後，因屋內無人應門，且房東不同意破門，最後只好請來鎖匠開鎖，但房內設有暗鎖，最終仍是由警方破門搶入，隨後即發現屋內一男一女已經明顯死亡。

警方調查，初判2人死亡時間恐有2、3天之久，確認死者鄭男為退休國道警察，去年6月正式退休，與中國籍張姓女子為夫妻關係，膝下無子女。現場為他們夫妻承租，2人遺體旁還擺放炭盆及1張借據、1張本票，金額約60多萬元。

鄭男母親及兄姊聞訊，下午約3點到台中認屍，並配合檢警相驗。只是家屬跟鄭男平時鮮少聯繫，不清楚他為何會尋短，及他的財務狀況等。

另外，鄭男退休前單位同事得知後也感到十分錯愕並表示，鄭男在這單位服務超過10年，出勤狀況很正常。他個性正直，平時和善好相處，與同事間互動都很好，對於他輕生感到遺憾。

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