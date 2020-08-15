　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

德國工作「喪失味覺」！台灣女孩確診　秒被外交部一舉動暖哭：謝謝你們

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼德國工作「喪失味覺」！台灣女孩確診　秒被外交部一舉動暖哭：謝謝你們。（圖／翻攝臉書）

▲女子遠赴德國工作，確診新冠肺炎，被外交部舉動暖哭。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

「我拿到東西的時候，瞬間覺得自己一個人也很無敵。」一名台灣女孩遠赴德國生活，近日因為感到相當疲勞，向工作單位請假，跑去看醫生，後續又出現味覺、嗅覺喪失的症狀，確診新冠肺炎，讓她相當不知所措，沒想到台灣外交部得知這件事情，立刻做出反應，讓她感到相當溫暖。

這名徐姓女子在臉書上分享，她上周四開始覺得身體疲勞，希望能請病假，但主管要求要有醫師證明，因此決定去看醫生，期間順便篩檢新冠病毒，外加抽血檢驗。

請繼續往下閱讀...

當時她沒有發燒，只覺得身體很累、相當昏沉，拿到醫師證明，順利請了假，就在家中休息，「我本身一兩年暈眩症就會發作，所以我也沒有想太多」，但周末症狀加劇，連門都沒有出，晚餐吃了冰淇淋，也發現沒什麼味道。

直到10日時，她發現完全聞不到味道，到了醫院看健診報告，才發現確診新冠肺炎，「我當下覺得耳朵開始嗡嗡叫，很想哭。但是自己一個人在診所，也不知道哭給誰看，於是就聽從指示簽個名，牽腳踏車回家。」

從身體不舒服到確診期間，她完全沒有發燒，症狀令人摸不著頭腦。等到返回住處，她立刻站在門口，告知室友「不要接近我，我有病毒」，接著快速回到房間，開始接到相關電話，被告知如何隔離。

▲▼德國工作「喪失味覺」！台灣女孩確診　秒被外交部一舉動暖哭：謝謝你們。（圖／翻攝臉書）

▲女孩隻身一人飛到德國工作，原先覺得相當絕望，沒想到慕尼黑辦事處超暖。（圖／翻攝臉書）

她深怕傳染給別人，也害怕症狀愈來愈嚴重，心理承受巨大的壓力，所幸沒有任何人因她染病。朋友得知消息，幫她寫了一封信，寄到我國外交部長信箱，外交部也做出回應。過沒多久，女子接到了慕尼黑台灣辦事處的電話，被詢問房租有無困難、身體是否安好等問題，讓女子感到相當暖心。「我當然覺得很欣慰，有人電話問候就很棒了！」

沒想到，到了隔天，女子接到了辦事處處長的訊息，對方告知「已經在路上」，會帶著物資到訪，希望女子能夠專心養病，「我把一幅畫放在家門口，請他帶回慕尼黑，希望可以了解，我是真的很感激。」

除了物資以外，處長到訪時，還體諒女子不便外出，先買了午餐，放到家門口，讓女孩可以領取，「我拿到東西的時候，瞬間覺得自己一個人也很無敵，有如此溫暖的靠山。」

時至今日，女子的身體已經好很多，頭痛、鼻腔痛等症狀已經消失，等著體力恢復，就能回去工作，她也感性說明，「我不覺得他們的關心是有目的的，純粹就算台灣人保護台灣人，真的很欣慰自己在台灣長大。」

依據女子貼出的簡訊，慕尼黑處長到訪時，攜帶了20包泡麵、6條綜合維他命、50片口罩、4瓶消毒用酒精及其他雜物，還貼心叮嚀「綜合維他命有助身體健康及體力的補充，泡開水或礦泉水皆宜」，舉動相當暖心。

►經典雪肌精大罐超殺價1188元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
夫妻角色扮演！尪當恩客掏錢大戰　老婆玩上癮「一舉動」讓他崩潰
陳其邁67萬票當選市長　23歲兒現身說話了
李眉蓁沒被「掛0扣倒」！慘敗42萬票...全高雄還贏陳其邁3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

德國工作「喪失味覺」！台灣女孩確診　秒被外交部一舉動暖哭：謝謝你們

7月爆25起山難　內政部發文提醒卻鬧靈異事件...網怕：紅衣小女孩出現了

「男人專屬癌症」新藥納健保　活更久還省下200萬元

夫妻玩角色扮演！尪當恩客掏錢大戰　老婆玩上癮「一舉動」讓他崩潰離婚

違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

童仲彥曝「最想念的女人」！兩人1晚可以11次　當兵會客都會拉去廁所

怎麼分辨零卡可樂？他曝少了神祕酸味差超多...鐵粉光看「表面」就秒知

九族文化村跳電！「雲霄飛車停住」遊客走軌道下車　園區回應了

退休金好好領！「舊制結清」史上最大　這群勞工每人平均領373萬

超熱夏天回來了！下周「高溫上看37度」　西半部午後有大雨

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

必看！他曝租屋私藏「檢查重點」　看房注意牆、門檻：小心偷窺！

偽造三倍券流入市面！快看後2碼　 「50、51、57、58、59」要注意

德國工作「喪失味覺」！台灣女孩確診　秒被外交部一舉動暖哭：謝謝你們

7月爆25起山難　內政部發文提醒卻鬧靈異事件...網怕：紅衣小女孩出現了

「男人專屬癌症」新藥納健保　活更久還省下200萬元

夫妻玩角色扮演！尪當恩客掏錢大戰　老婆玩上癮「一舉動」讓他崩潰離婚

違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

童仲彥曝「最想念的女人」！兩人1晚可以11次　當兵會客都會拉去廁所

怎麼分辨零卡可樂？他曝少了神祕酸味差超多...鐵粉光看「表面」就秒知

九族文化村跳電！「雲霄飛車停住」遊客走軌道下車　園區回應了

退休金好好領！「舊制結清」史上最大　這群勞工每人平均領373萬

超熱夏天回來了！下周「高溫上看37度」　西半部午後有大雨

俄羅斯衛生部：首批疫苗生產完畢　年產量預估5億劑

紅人1名球員確診　與海盜兩場系列戰確定延期

撞到絕對賠不起！他PO「3輛貨櫃車」照片…網一看嚇壞：至少40億

CBA／梅奧砍34分也救不了　悲情遼寧8進決賽7次亞軍

「藍色系寶可夢」全員變身小畫家！傑尼龜擠顏料、蚊香君拿油漆桶超呆萌

特稿／于美人「休假日」扛羅霈穎治喪事宜　告別式後嘆：再也無法為妳做什麼了

女撞70歲阿嬤菜攤！下車「逼賠2000元」還搶走5顆南瓜　嗆聲撕和解書

韓國瑜對10萬人笑談「吃鵝蛋」助孕！網紅同情：李眉蓁尷尬陪笑

張雨綺低胸裝超兇！　「上下失守」誘人長腿美爆

辦公室冷氣費好貴！老闆「超瞎理由」要求：大家分攤付　員工全傻眼

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

生活熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

夫妻玩角色扮演！老婆玩上癮讓他崩潰離婚

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

這「3生肖」出運了...將一路樂逍遙到年底

海嘯狂襲「天上飛來海豚騎士」！光2萬人看傻

裝睡貼裸腿妹！大叔「手伸褲襠自慰」噁炸

九族跳電！遊客驚險走軌道逃脫

鬼門開遇天赦日！ 專家教「1絕招」招財增桃花

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

當議員玩西門町女伴不重複　阿童曝「越做越空虛」祕密

內政部提醒登山安全　網怕：紅衣小女孩

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

更多熱門

相關新聞

藥局販售問題口罩　營運長遭羈押禁見

藥局販售問題口罩　營運長遭羈押禁見

知名連鎖藥局「合康」涉嫌將來源不明的「一般口罩」包裝自製標籤後，改以「醫療口罩」售出，14日新竹市衛生局稽查後祭出100萬重罰，14日新竹地檢署約談該藥局陳姓營運長，認為陳姓營運長，犯行重大，還試圖湮滅證據與串供，遭申請羈押禁見獲准。

BTS剛上《I-LAND》　現場清潔人員確診

BTS剛上《I-LAND》　現場清潔人員確診

首爾成病毒染缸！基督教號召數萬人上街喊「下台」

首爾成病毒染缸！基督教號召數萬人上街喊「下台」

怕爆！南韓陸軍幹部染新冠...「美韓軍演」延2天

怕爆！南韓陸軍幹部染新冠...「美韓軍演」延2天

嗅探犬聞出865萬元！他讚好狗鼻

嗅探犬聞出865萬元！他讚好狗鼻

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒新冠肺炎德國慕尼黑

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

陳其邁當選！名律師：韓國瑜是高雄之王

藥局販售問題口罩　營運長遭羈押禁見

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

夫妻玩角色扮演！老婆玩上癮讓他崩潰離婚

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

李眉蓁鞠躬謝票　網讚有風度

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo淚崩喊：快跟佛祖走

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

李眉蓁24萬多票　藍營「世紀慘敗」...比黃昭順還低

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面