德國工作「喪失味覺」！台灣女孩確診　秒被外交部一舉動暖哭：謝謝你們

▲女子遠赴德國工作，確診新冠肺炎，被外交部舉動暖哭。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

「我拿到東西的時候，瞬間覺得自己一個人也很無敵。」一名台灣女孩遠赴德國生活，近日因為感到相當疲勞，向工作單位請假，跑去看醫生，後續又出現味覺、嗅覺喪失的症狀，確診新冠肺炎，讓她相當不知所措，沒想到台灣外交部得知這件事情，立刻做出反應，讓她感到相當溫暖。

這名徐姓女子在臉書上分享，她上周四開始覺得身體疲勞，希望能請病假，但主管要求要有醫師證明，因此決定去看醫生，期間順便篩檢新冠病毒，外加抽血檢驗。

請繼續往下閱讀...

當時她沒有發燒，只覺得身體很累、相當昏沉，拿到醫師證明，順利請了假，就在家中休息，「我本身一兩年暈眩症就會發作，所以我也沒有想太多」，但周末症狀加劇，連門都沒有出，晚餐吃了冰淇淋，也發現沒什麼味道。

直到10日時，她發現完全聞不到味道，到了醫院看健診報告，才發現確診新冠肺炎，「我當下覺得耳朵開始嗡嗡叫，很想哭。但是自己一個人在診所，也不知道哭給誰看，於是就聽從指示簽個名，牽腳踏車回家。」

從身體不舒服到確診期間，她完全沒有發燒，症狀令人摸不著頭腦。等到返回住處，她立刻站在門口，告知室友「不要接近我，我有病毒」，接著快速回到房間，開始接到相關電話，被告知如何隔離。

▲女孩隻身一人飛到德國工作，原先覺得相當絕望，沒想到慕尼黑辦事處超暖。（圖／翻攝臉書）



她深怕傳染給別人，也害怕症狀愈來愈嚴重，心理承受巨大的壓力，所幸沒有任何人因她染病。朋友得知消息，幫她寫了一封信，寄到我國外交部長信箱，外交部也做出回應。過沒多久，女子接到了慕尼黑台灣辦事處的電話，被詢問房租有無困難、身體是否安好等問題，讓女子感到相當暖心。「我當然覺得很欣慰，有人電話問候就很棒了！」

沒想到，到了隔天，女子接到了辦事處處長的訊息，對方告知「已經在路上」，會帶著物資到訪，希望女子能夠專心養病，「我把一幅畫放在家門口，請他帶回慕尼黑，希望可以了解，我是真的很感激。」

除了物資以外，處長到訪時，還體諒女子不便外出，先買了午餐，放到家門口，讓女孩可以領取，「我拿到東西的時候，瞬間覺得自己一個人也很無敵，有如此溫暖的靠山。」

時至今日，女子的身體已經好很多，頭痛、鼻腔痛等症狀已經消失，等著體力恢復，就能回去工作，她也感性說明，「我不覺得他們的關心是有目的的，純粹就算台灣人保護台灣人，真的很欣慰自己在台灣長大。」

依據女子貼出的簡訊，慕尼黑處長到訪時，攜帶了20包泡麵、6條綜合維他命、50片口罩、4瓶消毒用酒精及其他雜物，還貼心叮嚀「綜合維他命有助身體健康及體力的補充，泡開水或礦泉水皆宜」，舉動相當暖心。

►經典雪肌精大罐超殺價1188元