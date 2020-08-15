南韓光復節...基督教召數萬人上街！大喊「總統下台」　首爾成病毒染缸

▲南韓基督教、保守派勢力集結數萬名民眾至首爾光化門前集會示威。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾15日綜合外電報導

韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）近期確診案例激增，不過，即使當局下令禁止集會，今天仍有許多團體在首爾市區舉行大型光復節活動，引發當局憂心。

韓聯社報導，首爾市政府下達禁止光復節集會活動的行政命令，首爾行政法院因此接到10件要求終止這項行政命令的申請，但其中8件遭法院駁回，僅有前未來統合黨議員閔庚旭為首的415選舉不公國民鬥爭本部等提出的2件申請獲法院許可。

▲參與示威民眾不僅未保持社交距離，甚至脫下口罩。（圖／達志影像／美聯社）

但多數團體仍表示會依預告舉行活動，包括愛心第一教會等保守團體在首爾市中心的景福宮一帶對政府及執政黨抗議的集會活動，原先預告的參與人數雖僅約2000人，但因主辦方在網路上號召其他地方信徒參與，實際與會人數可能達到數萬人，引發首爾市府及警方憂心。

愛心第一教會相關確診數截至今天下午2時已達到134例。

保守團體申請的集會時間為今天上午7時至晚上7時，但警方預測，活動可能徹夜進行。

▲警方投入至少6000名以上人力戒備。（圖／達志影像／美聯社）

警方相關人士表示，對於取得終止執行禁止集會行政命令的活動，會依法院指導方針管理，對於其他違法集會則會強制驅離，在光化門廣場等禁止集會區域則會與首爾市府合作放置柵欄，直接禁止人員進入。

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