南韓爆陸軍幹部確診！美韓聯合軍演「延後2天」舉辦...500人篩檢中

▲美韓聯合軍演因1名大田陸軍幹部確診，延後2天舉行。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年下半季的美韓聯合軍演，原訂於16至28日，然因參與軍演的南韓軍方出現有人員確診新冠肺炎（COVID-19），確定延後兩天至18日舉行。

根據《韓聯社》報導，南韓政府消息人士指出，一名被派遣至大田紫雲台（자운대，南韓陸海空軍軍事教育與訓練基地）的20多歲陸軍幹部，8日曾與已確診的民間人士接觸，14日篩檢後證實為陽性確診。

南韓防疫當局已針對70多名密集接觸者實施篩檢，目前尚未傳出有人確診，未來將安排其餘500多人接受篩檢。

考量到參與美韓聯合軍演的成員中有人確診，加上首爾、京畿道因教會群聚感染而使確診人數爆增，才決定將整個日程延期2天。且美國本土疫情嚴重，此次美方將不再另行派遣美國本土兵力、駐日美軍參與演習，規模大為縮減，預估此次軍演將以電腦兵推的「聯合指揮所訓練（CCPT）」形式完成。

直到14日為止，美韓雙方已進行具有聯合軍預備演習性質的「危機管理幕僚人員演習」（CMST）。

據悉，截至15日0時為止（當地時間），南韓防疫當局15日上午10時共通報166例新增確診者，其中11例為海外感染，155例為境內感染。目前南韓共累計15039例確診、305例死亡。

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