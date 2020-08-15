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合康藥局遭查扣4萬片問題口罩　營運長試圖滅證串供…遭羈押禁見

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▲連鎖藥局販售問題口罩！營運長「試圖湮滅證據與串供」　遭羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲合康藥局陳姓營運長涉嫌販售來源不明的口罩，又因犯行重大，還試圖湮滅證據與串供，遭聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

知名連鎖藥局「合康」涉嫌將來源不明的「一般口罩」包裝自製標籤後，改以「醫療口罩」售出，14日新竹市衛生局稽查後祭出100萬重罰，14日上午新竹縣衛生局在於竹北分店查扣1萬8000多片口罩，同日新竹地檢署主動分案偵辦，約談該藥局陳姓營運長，並在查扣1萬6900多片的問題口罩，而該陳姓營運長，也因犯行重大，還試圖湮滅證據與串供，遭聲請羈押禁見獲准，專案小組在再上溯源，搜索「宏廷國際貿易商行」相關處所三處，扣得口罩4550片及印有醫療字號的紙盒4箱，檢方將依所查扣帳冊，釐清交易對象，據了解，這也是台灣第一起因為販售問題口罩遭到羈押的嫌疑人。

新竹地檢署表示，日前被媒體報導知名連鎖藥局疑似販售來源不實口罩一案，地檢署立即分案辦理，經專案小組迅速蒐證，於14日向法官聲請核發搜索票獲准，前往該藥局位於新竹縣、市等八處藥局及辦公處所執行搜索，共計查獲口罩1萬6905片口罩。

▲連鎖藥局販售問題口罩！營運長「試圖湮滅證據與串供」　遭羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣衛生局14日查扣1萬8000片口罩、新竹地檢署查扣1萬6900多片口罩，15日新竹地檢署再聲請搜索「宏廷國際貿易商行」相關處所三處，再扣得口罩4550片及印有醫療字號的紙盒4箱。

經專案小組調查發現，這間連鎖藥局的陳姓營運長與「合康生活股份有限公司」負責人涉嫌於口罩解除徵用後，利用民眾的高度需求，至2020年7月初開始，向未提出來源證明的上游廠商「宏廷國際貿易商行」陸續購入口罩，並自行設計印標示有「一般醫用口罩（未滅菌）」及「衛福部許可證字號」等資訊文字於標籤，貼在每包50片的透明PE包裝袋上後，配送至其連鎖藥局各分店販售，使民眾誤以為是合法製造的醫療口罩。

地檢署表示，該藥局的陳姓營運長已涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書及違反藥事法第86條之規定，還於媒體披露後試圖湮滅證據，認其有勾串未到案之共犯及滅證之虞，於15日凌晨向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

除了遭新竹縣衛生局查扣的1萬8000片、新竹地檢署查扣1萬6900多片口罩外，專案小組15日再聲請搜索「宏廷國際貿易商行」相關處所三處，再扣得口罩4550片及印有醫療字號的紙盒4箱，並將依查扣之帳冊，釐清交易對象。

▲連鎖藥局販售問題口罩！營運長「試圖湮滅證據與串供」　遭羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹地檢署表示，為貫徹政府防疫決心，保障民眾健康權益，積極透過平台嚴查口罩來源，阻絕黑心或來源不明之口罩影響民眾健康，避免防疫出現漏洞，並呼籲民眾遇有販售不實口罩之訊息，可立即向本署或警調機關檢舉，本署將從速、從嚴依法偵辦，共同渡過此次疫情危機，守護國人健康。

▲連鎖藥局販售問題口罩！營運長「試圖湮滅證據與串供」　遭羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲連鎖藥局販售問題口罩！營運長「試圖湮滅證據與串供」　遭羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲連鎖藥局販售問題口罩！營運長「試圖湮滅證據與串供」　遭羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

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