民進黨前一晚預估得票率曝光　陳其邁奪70%選票有關鍵策略

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選15日落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬票勝選。根據民進黨內人士透露，在14日晚間黨內一場私下會議的，有評估得票比例，與今天開票結果幾近完全符合；而該人士也揭露，陳其邁陣營拿下7成得票的策略與勝選關鍵。

▲高雄市長補選，陳其邁當選。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨內14日晚間，在一場內部會議上，選務人士攤開本次補選得票比例的評估，認為陳其邁預計可以拿下近70%的得票，而國民黨候選人李眉蓁約23％、民眾黨候選人吳益政約5％。

對此，比對15日開票結果，陳其邁果然拿下70%得票，而李眉蓁獲得25.9%、吳益政則有4％。民進黨內人士說，這個結果，確實與黨內預估差不了太多。

在選戰策略上，民進黨內人士表示，陳其邁的支持者，在面對另外兩個候選人的看好度幾乎是零的情況下，支持者早就認為穩贏；因此，策略上為了強化投票動力，最後階段才會喊出比罷韓得票高的「高標」，希望支持者更有動力投票，「以此結果來看，證明就是在這樣的策略下，催化出綠營的支持者，讓陳其邁獲得七成的高得票率。」

該人士坦言，高雄在短時間投了三次選舉，對於高雄市民來說當然是很不容易的事情，這也是為何陳其邁陣營一開始就堅持要「緊緊緊」全力衝刺的主要原因，「因為在候選人強弱差距不小的情況下，要讓選民第三次進投票所投票，本就不易。」

▲高雄市長補選，陳其邁成功當選。（圖／記者林敬旻攝）



黨內人士說，低投票率顯示，市民認定勝負懸殊，很難激化投票意願，不像罷韓最後階段，選民擔心過不了門檻，持續催票，「加上高雄今天下午又下起大雷雨，最後投票率下修也是在預期中的事情。」

從選舉結果分析，黨內人士說，李眉蓁沒守住「江啟臣」30%的防線，吳益政也沒守住柯文哲民眾黨8.51%的政黨票，都證明兩黨支持者對於候選人投票熱情不足，連基本盤都沒有開出來。

黨內人士說，相較之下，陳其邁陣營開出67萬票，得票率高達70％，證明綠營支持者在全黨上下強力催票下，在對手極度落後下，獲得七成的得票率，將有助於未來執政的正當性。

該人士指出，國民黨最後關頭擁抱前市長韓國瑜，證明從總統大選後絲毫沒有針對敗選進行檢討，不斷擁抱同溫層的結果，言行極端化，胡亂爆料抹黑讓選民唾棄外，更讓國民黨支持者失去熱情。

黨內人士表示，這一次無法開出基本盤，證明高雄選民已經認清韓國瑜和國民黨的真面目；至於吳益政只開出4%的票數，不但看出民眾黨在高雄的基本盤從年初到現在嚴重萎縮外，柯文哲迄今輔選民眾黨候選人還未有成功記錄，更顯見柯文哲光環不再，民眾黨未來如何針對這次選舉進行檢討值得矚目。

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