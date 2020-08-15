高雄1年投3次數字秘密！陳其邁「老巢逆轉」70%史上最高得票　藍6票倉全變心

▲陳其邁得票率大超前，支持者冒雨激情力挺。（圖／記者林敬旻攝）



記者許力方／綜合報導

高雄市一年內投票3次，15日補選終於落幕，投票率僅41.83%，是歷屆選舉最低的一次，甚至比罷韓投票42.14%更低，不過民進黨陳其邁以67萬1804票、高達70.03%的得票率贏回市長寶座，創下高雄市長最高紀錄，而國民黨李眉蓁只拿24萬8478票、25.90%的得票率，成為藍營市長史上最低，其中藍營大本營全失守，有6票倉通通「變心」。

2018年，國民黨韓國瑜成功翻轉綠地，當時投票率高達85.84%，2014年首次直轄市長、縣長改選，投票率66.44%，2010年高雄成為直轄市的第一屆市長選舉71.79%，韓國瑜2020年6月6日被罷免後，8月15日進行市長補選，陳其邁再戰港都，投票率歷屆最低僅41.83%，和罷韓投票率相近，不過這一役卻讓民進黨重返執政。

▲陳其邁以70.03%創下高雄市長史上最高得票率。（圖／ETtoday製表）



根據中選會統計，這次高雄市選舉人數230萬1597，實際投票數僅96萬2826票，投票率僅41.83%，陳其邁卻以67萬1804票，「高雄市長史上最高得票率」70.03%的選票勝選，在38個行政區中橫掃35個區，而李眉蓁只有3區勝出，包括那瑪夏、桃源和茂林，過去被視為藍營票倉的「左楠」等區全部失守。

事實上，2018年韓邁第一次交戰，左營有高達6萬8255票挺韓，如今只剩2萬860票投給李眉蓁；楠梓區韓當時拿下5萬9478票，李則只有1萬6730票。值得注意的是，相較罷韓投票，「橋頭」地區2度奪冠，罷韓時有高達51.74%，這次也有49.06%，都是最高投票率的區。

作家苦苓就在政論節目《新台灣加油》上分析，這次有關鍵6大區，讓陳其邁票數大超前，包括岡山贏1萬3527票、鼓山贏1萬8484票、鳳山4萬9137票、楠梓盈2萬5970票、左營1萬8290票，最特別的是三民區，作為陳其邁的老巢「起家厝」，當初對韓國瑜輸掉1萬4千多票，如今逆轉贏了高達5萬6687票，也就是2018年慘敗的地方，這次全拿回來，可謂「全面性勝利」。

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▼李眉蓁敗選鞠躬：願扛下全部責任。（圖／實習記者方敬攝）