韓國瑜最後出手也GG…史上最低票慘輸！　黨內人士鬆口「關鍵原因」

▲韓國瑜冒雨站台李眉蓁。（圖／實習記者方敬攝）

記者許力方／綜合報導

選前之夜，高雄前市長韓國瑜久違復出站台，雨中現身，搶救國民黨李眉蓁，但一席「鵝蛋助孕」的哏引發爭議不斷，最後李眉蓁以24萬8478票、25.9%的得票率敗選，慘輸逾42萬票，黨內人士就分析，遭罷免的韓國瑜就像雙面刃，一方面可以催化韓粉相挺，但也可能激起反韓聲浪。

韓國瑜6月6日遭罷免成功，成為史上第一人，2年內讓當時的對手陳其邁贏回高雄版塊，更以破67萬、70%的最高得票率壓倒性「全面勝利」，橫掃35個行政選區，把當年敗給韓的6大關鍵區都贏回來，而李眉蓁則創下國民黨歷年最低得票率，把黃昭順防線變成「李眉蓁防線」。

▲韓國瑜最後一刻出手，神來一筆談「鵝蛋助孕」。（圖／實習記者方敬攝）



為了搶救李眉蓁告急的選情，韓國瑜最後一刻現身站台，選前之夜在台上冒雨號召粉絲，但「鵝蛋助孕」的哏卻引發諸多爭議，「罷韓四君子」尹立15日前往投票時就說到，從2018年發起罷免至今，整個過程「像極了愛情」，高雄就像面對可怕的恐怖情人，至於韓前晚的表現，「要打分數就給他一個鵝蛋」，就像再一次提醒市民「過去荒腔走板的言行」。

對於韓國瑜出馬搶救，李眉蓁競總發言人鄭照新坦言，藍營動員投票的動能比綠營低，尤其罷免案後，士氣低落，需要有提振士氣的方法。而補選的投票率跟大選的投票率無法等量齊觀，即使如此，這次努力的成果會成為未來2022一股復興的重要力量。

黨內人士則分析，李眉蓁這次大敗，甚至得票率不及國民黨在高雄的立委、政黨得票率30.1%，連基本盤也不到，因為這場選戰畢竟不是韓國瑜來選，他的人氣與選票無法完全轉移到李眉蓁身上，相對地，遭罷免的前市長站台，也會間接聲起反彈聲浪，吸引反韓勢力出門投票給陳其邁。

雖然有地方人士指出，韓國瑜站台確實有幫助拉抬選情，尤其冒雨請託那一段感動不少支持者，但黨內人士表示，補選這場戰其實對很多高雄人來說勝負早已定，藍軍士氣低迷，出門投票意願只會更低，最後造成勝敗結果極大的差距，國民黨這回守不住基本盤，接下來在高雄的執政之路會有更多挑戰，一直影響到2022。

►經典雪肌精大罐超殺價1188元

▼陳其邁自行宣布勝選，2年壓倒性贏回高雄。（圖／記者林敬旻攝）