韓國瑜對10萬人笑談「吃鵝蛋」助孕！網紅同情：李眉蓁尷尬陪笑

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長補選塵埃落定，由候選人陳其邁勝出。知名美妝部落客15日表示，作為一名女性，她其實非常同情李眉蓁，因為李眉蓁待在一個充滿「政治不正確」的政黨，不僅造勢時婆婆說「說謊胸部會變小」，還要被同黨前輩說「吃鵝蛋會懷孕」，仍只能默默承受，露出尷尬而不失禮貌地微笑。

美妝部落客Poppy在15日透過粉專「波痞到底是在幹嘛」評論，或許以偏概全針對某一政黨有點過分了，但大家可以反過來想，今天換作是一位男性政治人物造勢，被岳父跳出來說「如果他說謊，陰莖會變小」，或同黨前輩說「吃青蛙蛋會生孩子」，本人會作何感想？

文中表示，倘若男性政治人物不會遇到這種事情，為何女性政治人物就必須承受這一切，然後露出尷尬而不失禮貌地微笑呢？或許「作為一位首長候選人」，她並不喜歡李眉蓁，但作為女性，她感到相當同情。

▲韓國瑜站台笑談助孕秘方，還現場問李眉蓁「吃了幾顆鵝蛋？」（圖／實習記者方敬攝）

李眉蓁上個月26日成立女力後援會，找來婆婆蔡梅紅站台助選。期間，蔡梅紅大讚李眉蓁是個寶，還發毒誓「我若說假話，胸部會變小」。當時有輿論抨擊，這個說法物化女性，也是赤裸裸的歧視，但李眉蓁緩頰婆婆並無惡意，也非公眾人物，只是玩笑話，盼外界放寬心。

選前之夜，前高雄市長韓國瑜親自到場站台，爆料李眉蓁曾向他請教助孕秘方，當時他推薦「吃鵝蛋」助孕。說到這裡，李眉蓁面色已經有些尷尬，但韓國瑜又接著問「妳吃了幾顆」，在黨內大老、10萬支持者面前，她只能乖順回答「100多顆」，韓則要求台下鼓掌，全場歡聲雷動。

▲波痞發文談及此事，對李眉蓁深感同情。（圖／翻攝自臉書／波痞到底是在幹嘛）

如今Poppy談及此事，許多網友很有感，紛紛留言表示，「還得回答吃了幾顆，完全不知尊重為何物」、「這種玩笑水準真的很低，不懂到底講這些幹嘛」、「看她尷尬的臉，我都心疼了」、「被黨內同志開這種玩笑還不能反擊」。

還有人說，「覺得她每次遇到這種情況，都用笑來化解一切尷尬，但感覺不是真的開心，而是一種為了場合不得不陪笑的臉，身為女性，我希望她可以為自己發聲，拒絕這種低級的玩笑」。

至於有網友提醒「她還能領不少補助款」，Poppy也回應，「我說得很清楚，我同情的並不是作為政治人物的她，而是作為女性政治人物的她」。

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