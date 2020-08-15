上半年港人獲居留許可達3161人　較2019年激增116％！

▲港版國安法生效後，有記者被噴胡椒噴霧。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港在歷經反送中、「港版國安法」的風波後，社會氣氛動盪，許多港人尋求移民途徑，選擇前往英國、美國，甚至台灣也在熱門選項中。根據內政部移民數統計，在2020年上半年中，共有3,161名港人獲得居留許可，比去年同期的1,464人成長116％。

根據我國「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，香港或澳門居民想要居留在必須符合16項條件的其中一項即可，包括其直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在台灣有新臺幣600萬元以上之投資等。

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

為了方便港人辦理移民台灣手續，陸委會駐港辦事處近日推出網路預約系統，但疑似受到有心人士刻意利用，在系統上線不久後，預約時間就排到了10月。

陸委會發言人邱垂正表示，駐港處確實遇到預約被擠爆的情況，研判是個別惡作劇行為，已告知相關人士不要再干擾系統運作，目前已恢復正常。

除了獲得許可的人數增加外，港人來台定居人數在今年1月至6月的人數為722人，相較去年同期的605人增加117人，成長幅度達19.3％。

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