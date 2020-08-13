黎智英哽咽感動港人支持　指國安處都是香港人「現階段不會被送中」

▲黎智英在直播過程中數度哽咽。（圖／翻攝黎智英推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英13日上午在推特直播，對港人的支持非常感動，數度哽咽，並在談到被捕過程時表示，據他所見，港警國安部門的人員都是香港警員，沒有大陸人士，推測只是香港方面的行動，不確定北京有無下令，他與其他被捕者現階段應該不會被「送中」。

黎智英在直播上與《南華早報》前總編輯Mark Clifford、美國傳統基金會艾里森外交政策中心資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）視訊對談，他指出，被捕當日，他原先正在看報紙，隨後就有大批警員上門，他也第一次被上銬，並首次在拘留的情況下過夜。

▼黎智英被港警上銬。（圖／路透）



他提到，被捕期間，大多時候他都在等待及辦理手續，並被帶往壹傳媒總部、遊艇配合蒐證，推測警方是想找出更多證據，以決定能否聲請羈押他。

黎智英表示，沒想到自己這麼快就會被捕，也發現港警國安部門的人員都是香港警察，沒有大陸人士，認為應該是沒經過協調的行動，只是港警國安部門行動，不確定北京有無下令，但他與其他被捕者現階段應該不會被送中。

聽聞自己被捕後，眾多港人搶購《蘋果日報》、買進壹傳媒股票表達支持，黎智英非常感動，他說，這顯示港人對他被捕、壹傳媒被港警搜索感到憤怒，也給了他與員工們很大的信心及鼓勵。

最後，黎智英以廣東話強調，自己現年73歲，在香港生活超過60年，從未有一刻如此感動及開心，「即使被鎖上手銬，因為知道自己正在做對的事，沒有一刻覺得悲慘、覺得屈辱。」

▼港警進入壹傳媒總部。（圖／路透）

