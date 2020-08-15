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連幼童也不放過！日本戰敗75周年　731部隊兇殘人體實驗再成焦點

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這是翻拍的偽滿洲國民生部保健司派員參加1940年11月吉林省農安縣鼠疫「防疫」活動照片。(圖／新華社港台部提供) 

▲日軍發動細菌戰和生化戰，對幼童進行人體實驗。（圖／新華社港台部）

記者王佩翊／整理報導

日本15日迎接二戰「終戰日」75周年，75年前的今天，日本在第二次世界大戰中宣告無條件投降，然而直至今日，舊日本帝國軍在戰時所做的殘忍行徑依舊為人詬病，其中最駭人聽聞的便是以兇殘手段向中國人、朝鮮人、蘇聯人以及蒙古人進行恐怖人體實驗，甚至從事生物戰、細菌戰試驗的「713部隊」。

1945年8月15日，大日本帝國宣布向同盟國無條件投降，其後便將8月15日訂為終戰日，承諾不再發動戰爭，舊日本帝國軍隊也在美國的要求下，被迫解散，然而舊日本帝國軍的所作所為卻永遠不會被遺忘。從戰時保留至今的歷史資料，更能看到曾經進行多項殘忍人體時試驗的「713部隊」，是多麼地可怕且震撼。

731部隊當時隸屬於舊日本帝國陸軍關東軍，是帝國陸軍在占領滿洲期間，專門從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究的秘密軍事醫療部隊。儘管名義上以研究防治疾病與飲水淨化為主，但731部隊其實活捉了約1萬名被戲稱為「原木」的中國人、蘇聯人和朝鮮人作為俘虜，進行活體實驗，研究生化武器的效果，內容包含凍傷、低溫、減壓、毒氣、火體解剖等，總共造成至少3千人死亡。

日本滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫2019年在國立公文書館找到於1950年~1951年間由日本政府作成的「關東軍防疫給水部部隊概況」，此後便持續分析41張二戰時期前後的政府公文。政府公文內記載，關防給是由本部與5個支部所組成，其中關於大連支部更是直接寫道，「到戰爭結束前，集中於細菌的研究與生產。」首次在公文中，證實支部支援生產研究細菌的一事。

日本政府每年終戰日都會舉辦戰歿者追悼會，並由天皇獻花致意。另外，首相安倍晉三在連任初期也曾經前往供奉戰歿者的靖國神社參拜，然而由於靖國神社合祀甲級戰犯（日本戰時領導人），因此引發中韓不滿，此後安倍晉三便以每年奉納祭祀費（日稱玉串料）的形式致意，本人則連續8年並未親自到訪靖國神社參拜。

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