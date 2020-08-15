才剛終止陸基神盾計畫...中國強化東海＋南海活動　日防衛相深表憂慮

▲河野太郎登上與那國島、宮古島視察。（圖／防衛省推特）



文／中央社東京15日綜合外電報導

日本防衛大臣河野太郎接受日媒專訪時說，受到中國強化東海與南海的活動影響，身為負有日本安全保障之責的防衛大臣，「不得不說有極為重大的憂慮」。

日本經濟新聞報導，河野接受專訪時對軍事力量抬頭的中國表達「極為重大的憂慮」；由於顧及到中國的軍事力量，河野也表達日本將面臨擴充飛彈防禦體系。

日本防衛省在2018年到2020年的防衛白皮書，將中國記述為「包括我國在內區域與國際社會安全保障上的強烈憂慮」。

日本防衛白皮書把北韓視為「對我國安全造成重大且迫切威脅」，有關是否會把中國比照成等同北韓的「威脅」，河野說，必須經常進行檢討。

不過，由於顧及雙方間經濟等因素，河野說，「也有基於安保以外觀點的討論」。

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）



河野說，包括東海、南海、中印邊界及香港等地，很多國家都認為中國正嘗試單方改變現狀；他強調，這樣的嘗試必須付出高額代價，「是國際社會的共識」。

談到6月宣布停止「陸基神盾」（Aegis Ashore）部署計畫，河野說，日本政府將檢討替代方案及新的嚇阻力方式，9月中旬可能會先有一個大致方向。

至於有意見認為應顧及日本周邊國家反應，但河野說，日本需要這麼做，就是中國、北韓等周邊國家強化飛彈能力，「原因來自周邊國家，完全沒有必要尋求這些國家的理解」。

河野還談到，將致力強化日美同盟嚇阻力，日本政府內部原則上也將討論日美任務分擔等議題。