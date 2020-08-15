　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

才剛終止陸基神盾計畫...中國強化東海＋南海活動　日防衛相深表憂慮

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼監視共軍動態 日防相登上與那國島、宮古島視察。（圖／防衛省推特）

▲河野太郎登上與那國島、宮古島視察。（圖／防衛省推特）

文／中央社東京15日綜合外電報導

日本防衛大臣河野太郎接受日媒專訪時說，受到中國強化東海與南海的活動影響，身為負有日本安全保障之責的防衛大臣，「不得不說有極為重大的憂慮」。

日本經濟新聞報導，河野接受專訪時對軍事力量抬頭的中國表達「極為重大的憂慮」；由於顧及到中國的軍事力量，河野也表達日本將面臨擴充飛彈防禦體系。

日本防衛省在2018年到2020年的防衛白皮書，將中國記述為「包括我國在內區域與國際社會安全保障上的強烈憂慮」。

日本防衛白皮書把北韓視為「對我國安全造成重大且迫切威脅」，有關是否會把中國比照成等同北韓的「威脅」，河野說，必須經常進行檢討。

不過，由於顧及雙方間經濟等因素，河野說，「也有基於安保以外觀點的討論」。

▲▼日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

河野說，包括東海、南海、中印邊界及香港等地，很多國家都認為中國正嘗試單方改變現狀；他強調，這樣的嘗試必須付出高額代價，「是國際社會的共識」。

談到6月宣布停止「陸基神盾」（Aegis Ashore）部署計畫，河野說，日本政府將檢討替代方案及新的嚇阻力方式，9月中旬可能會先有一個大致方向。

至於有意見認為應顧及日本周邊國家反應，但河野說，日本需要這麼做，就是中國、北韓等周邊國家強化飛彈能力，「原因來自周邊國家，完全沒有必要尋求這些國家的理解」。

河野還談到，將致力強化日美同盟嚇阻力，日本政府內部原則上也將討論日美任務分擔等議題。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
得票4萬多！吳益政致電陳其邁道恭喜
快訊／「鋼鐵韓粉」四叉貓現身陳其邁競總　大喊：最後一天不演啦
陳其邁突破52萬票　「篤定當選」高雄市長
開票70分鐘陳其邁「突破50萬大關」　李眉蓁大幅落後苦追
高雄「章魚里」開票出爐！陳其邁橫掃7成獲807票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

才剛終止陸基神盾計畫...中國強化東海＋南海活動　日防衛相深表憂慮

南韓爆陸軍幹部確診！美韓聯合軍演「延後2天」舉辦...500人篩檢中

影／3天武統台灣！美中情局前副局長：台海明年初恐有軍事衝突

美方不滿「共軍台海演習」　國務院強烈反對北京脅迫台灣　

南韓打造3萬噸級航母　可搭載「閃電II」F-35B戰機

共軍攻台「首戰即終戰」？　 康寧祥怒：馬英九不懂感恩

中科院試射「無限高」飛彈！超大涵蓋範圍曝光　軍事專家：可能是雄風系列飛彈

蕭美琴證實有意軍購智慧水雷　軍事專家比喻：可遠處丟「讓討厭的人出門踩屎」

解放軍台海實戰演習　陸外交部喊「捍衛國家領土完整」

譚兵讀武／電影《八佰》沒告訴你的事　「死守四行倉庫」有三大謎團

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

才剛終止陸基神盾計畫...中國強化東海＋南海活動　日防衛相深表憂慮

南韓爆陸軍幹部確診！美韓聯合軍演「延後2天」舉辦...500人篩檢中

影／3天武統台灣！美中情局前副局長：台海明年初恐有軍事衝突

美方不滿「共軍台海演習」　國務院強烈反對北京脅迫台灣　

南韓打造3萬噸級航母　可搭載「閃電II」F-35B戰機

共軍攻台「首戰即終戰」？　 康寧祥怒：馬英九不懂感恩

中科院試射「無限高」飛彈！超大涵蓋範圍曝光　軍事專家：可能是雄風系列飛彈

蕭美琴證實有意軍購智慧水雷　軍事專家比喻：可遠處丟「讓討厭的人出門踩屎」

解放軍台海實戰演習　陸外交部喊「捍衛國家領土完整」

譚兵讀武／電影《八佰》沒告訴你的事　「死守四行倉庫」有三大謎團

約克夏困56度車內！他急拿斧頭砸車窗8次...成功救援

長榮航類出國班機「讚」聲不斷　與疫情共舞創意開客源

快訊／得票數4萬多！吳益政17時15分致電陳其邁道賀恭喜

中職／單場6安寫富邦隊史紀錄　李宗賢：氣氛很歡樂

蕭煌奇曝女友2條件　像絨毛娃娃「抱起來舒服、觸感絲滑」　

電費暴漲5倍...廁所詭異鞋印！正妹藝人租屋天花板竟有人寄生

林右昌化身K隊長當「一日清海夫」　700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄

不斷更新／李宗賢連8打數敲安、高國麟滿貫砲　首局富邦7比0統一

才剛終止陸基神盾計畫...中國強化東海＋南海活動　日防衛相深表憂慮

清純玉女「與閨蜜共事一夫」畸形婚！　染毒下海拍三級片…慘淪跨國乞丐

軍武熱門新聞

3天武統台灣！美前官員：台海明年被有軍事衝突

中科院試射飛彈　雄風系列飛彈

共軍台海演習　美國務院：強烈反對北京脅迫台灣

蕭美琴證實將軍購智慧水雷　原因曝光

共軍攻台首戰即終戰？康寧祥批馬「不懂感恩」

解放軍越海峽中線　張競：與阿扎爾無關

南韓打造輕級航母　可搭載F-35B戰機

美中開戰？台灣是壓制「中國武力」首張骨牌

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」

環時：解放軍台海軍演「甕中捉鱉」

南極洲發現神秘「冰船」　疑似來自納粹秘密基地

解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光！

美國學者：停止讓台灣購買錯誤的武器

譚兵讀武／四行倉庫三大謎團　

更多熱門

相關新聞

二戰強徵勞工爭議　文在寅：隨時準備與日對話

二戰強徵勞工爭議　文在寅：隨時準備與日對話

韓國總統文在寅今天出席光復節75週年活動發表演說，就日韓間「前徵用工」爭議表示，韓國政府已準備好隨時與日本政府「坐下來談談」。

怕爆！南韓陸軍幹部染新冠...「美韓軍演」延2天

怕爆！南韓陸軍幹部染新冠...「美韓軍演」延2天

老翁務農遭野熊狂歐　臉部秒爆血...送院縫數針

老翁務農遭野熊狂歐　臉部秒爆血...送院縫數針

慶脫日殖！南韓文在寅提「新光復論」　籲北韓棄核

慶脫日殖！南韓文在寅提「新光復論」　籲北韓棄核

日本戰敗75周年　731部隊兇殘人體實驗再成焦點

日本戰敗75周年　731部隊兇殘人體實驗再成焦點

關鍵字：

日韓要聞軍武要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo淚崩喊：快跟佛祖走

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

不斷更新／高雄市長補選開票了

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面