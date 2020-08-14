影／鄭惠中對李登輝肖像潑漆　總統府追究法律責任「檢警偵辦中」

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝14日在濟南教會舉行安息禮拜儀式，但資深藝人鄭惠中（原藝名：鄭心儀）卻闖入台北賓館李登輝追思會場大鬧，甚至將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像。對此，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府除嚴正譴責不理性暴力行為外，也將採取一切必要法律措施，追究當事人責任。

▲鄭惠中14日赴台北賓館潑漆（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鄭惠中當時假冒追思之名，闖入台北賓館李登輝追思會場，在現場大鬧，破壞擺設物品，甚至將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像，而現場警方火速將其逮捕，也查獲其他顆裝有油漆的氣球。

對此，張惇函批評，總統府除對此不理性的暴力行為表達嚴正譴責外，亦將採取一切必要法律措施，追究當事人責任。目前檢警正就本案進行偵辦中，總統府尊重偵辦過程。

張惇涵表示，總統府感謝現場員警於第一時間制止並逮捕當事人，而相關場地也即刻完成復原，並強化安全檢查，欲前往追思李登輝的民眾並不會受到影響，而台北賓館的追思會場也將如期開放至8月16日。

張惇涵呼籲，前往台北賓館向李登輝追思的朋友，能夠尊重李登輝及其家屬，用肅穆沈靜的心意向李登輝致意。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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