紅漆潑灑李登輝遺照幕後動機曝！資深藝人鄭惠中至少涉2罪名

記者邱中岳／台北報導

已故前總統李登輝，在14日繞行總統府後發引火化，但有名婦人假借追思之名潛入台北賓館，竟持紅漆朝裡面潑灑，警方獲報後當場將人帶回，該名女子就是曾經呼過文化部長一巴掌的資深藝人鄭惠中，初步了解「對政治不滿才做出潑漆行為」。

警方表示，1名68歲的鄭姓婦人，在14日下午1時許，在台北賓館李登輝的靈堂前，突然拿出裝有紅漆的氣球在現場潑灑，造成已故總統李登輝遺照上都是紅漆，初步了解，婦人被帶回派出所一言不發，目前警方正釐清潑漆原因。

▲資深藝人鄭惠中，曾經朝文化部長呼巴掌，14日又帶紅漆氣球到台北賓館潑灑李登輝遺照。（ 圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



據了解，該名鄭姓婦人就是資深藝人鄭惠中，也曾經在2019年1月出席華視承辦的「關懷演藝人員春節餐會」，在席間對文化部長鄭麗君甩了一把掌讓當時場面相當尷尬。

據悉，已故前總統李登輝的後事由總統府承辦，因李登輝遺像紅漆潑灑，所以總統府正研擬是否提告，至於台北賓館為古蹟，恐怕已經涉及《文化資產保存法》。

警方初步了解，鄭惠中因表達政治訴求，所以才會帶裝有紅漆的氣球到台北賓館潑灑，目前警方也將釐清後面是否有人策動。

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