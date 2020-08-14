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美日交易掩蓋731部隊生物戰罪行　新證據曝光！

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▲▼揭日軍人體實驗！NHK首度公開「731部隊」認罪錄音…觀眾震驚。（圖／翻攝自YouTube／NHK）

731部隊是二戰期間侵華日軍從事生物戰、人體實驗等研究的秘密軍事部隊。（圖／翻攝自YouTube／NHK）

大陸中心／綜合報導

日本宣布無條件投降75周年前夕，哈爾濱市社科院的731問題研究專家向「新華社記者」公布了一批侵華日軍生物戰的新發現，曝光二戰後美、日之間的秘密交易，為美國掩蓋侵華日軍731部隊生物戰罪行提供了新證據。

731部隊對外自稱「日本關東軍防疫給水部」，事實上是二戰期間侵華日軍從事生物戰、人體實驗等研究的秘密軍事部隊，總部基地在哈爾濱市平房區。

哈爾濱市社科院研究員楊彥君多次赴美國查閱美國解密的日本生物戰檔案，並將檔案影印後進行翻譯、整理、研究。這次發現的新證據主要包括美軍審訊731部隊成員記錄、美軍調查人員撰寫的調查報告、美國和731部隊進行秘密交易的相關檔等。 這些檔案的原始檔案保存在美國國家檔案館、國會圖書館及史丹福大學胡佛研究所等地方。

楊彥君研究員指出，二戰結束後，731部隊主要成員逃回日本，美國相繼派出4任調查官前往日本，調查生物戰和人體實驗。從1945年9月到1948年11月東京審判結束，美國至少對25名731部隊成員進行了問訊，在此期間美、日達成秘密交易。 美國以豁免731部隊成員戰爭責任為條件，獲得731部隊進行人體實驗、細菌戰等大量資料，使731部隊成員躲過東京審判。

1947年10月，美國德特里克堡(Fort Detrick)生化武器基地派出希爾和維克多前往日本調查細菌戰，他們根據問訊記錄撰寫了《細菌戰調查的總結報告》。該報告在最後總結裡指出，當時美國為了得到731部隊的人體實驗和細菌戰資料，花了25萬日圓。

楊彥君說，透過對獲得檔案的翻譯、整理和分析，發現了美國和731部隊進行秘密交易的有關檔：包括駐日美軍和美國國防部、聯合參謀總部之間的往來電文。

楊彥君指出，這些電文為掩人耳目採取了技術性表述，核心內容為以豁免石井四郎及731部隊所有成員為條件，達到獲取731部隊全部實驗資料的目的。

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