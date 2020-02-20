陸回應「生化武器」指控！耿爽：不是居心不良「就是荒謬無知」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之後，不斷有「生物戰計劃」的傳言出現，大陸外交部發言人耿爽20日表示，個別人和媒體發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知，「我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等『政治病毒』。」

大陸外交部20日召開網上例行記者會，有記者提問，近期，西方個別人和媒體猜測新冠病毒可能來自中國「生物戰計劃」，是一家實驗室外洩的「生化武器」。

▼大批醫護人員投入對抗新冠肺炎的第一線。（圖／路透社）



耿爽回應，當前，中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責，「在這個時候，個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。」

耿爽提到，世衛組織負責人近期多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或是製造生物武器所致，「人們不僅要同病毒作鬥爭，還要與陰謀論作鬥爭。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂『實驗室洩露』或『生物武器開發』等說法毫無科學依據。」

耿爽還說，就在前天（18日），國際權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet，台灣一般翻譯：刺胳針）刊登了一封27名全球頂尖公共衛生領域科學家簽署的聯合聲明，支持正在抗擊新冠肺炎疫情的中國科研、衛生和醫務工作者，強烈譴責網絡上流傳的關於新冠病毒的陰謀論，「聲明表示，各國科研人員對新冠病毒全基因組的分析結果壓倒性地證明，新冠病毒和其他新發病原一樣，來源於野生動物。陰謀論除了製造恐慌、謠言、偏見、損害全球共同抗擊疫情的努力外，別無他用。科學家們呼籲支持世衛組織的專業意見。」

耿爽最後強調，疫情面前，需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用真相粉碎謠言，用合作抵制偏見，「我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等『政治病毒』。」