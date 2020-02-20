　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸回應「生化武器」指控！耿爽：不是居心不良「就是荒謬無知」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之後，不斷有「生物戰計劃」的傳言出現，大陸外交部發言人耿爽20日表示，個別人和媒體發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知，「我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等『政治病毒』。」

大陸外交部20日召開網上例行記者會，有記者提問，近期，西方個別人和媒體猜測新冠病毒可能來自中國「生物戰計劃」，是一家實驗室外洩的「生化武器」。

▼大批醫護人員投入對抗新冠肺炎的第一線。（圖／路透社）

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

耿爽回應，當前，中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責，「在這個時候，個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。」

耿爽提到，世衛組織負責人近期多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或是製造生物武器所致，「人們不僅要同病毒作鬥爭，還要與陰謀論作鬥爭。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂『實驗室洩露』或『生物武器開發』等說法毫無科學依據。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

耿爽還說，就在前天（18日），國際權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet，台灣一般翻譯：刺胳針）刊登了一封27名全球頂尖公共衛生領域科學家簽署的聯合聲明，支持正在抗擊新冠肺炎疫情的中國科研、衛生和醫務工作者，強烈譴責網絡上流傳的關於新冠病毒的陰謀論，「聲明表示，各國科研人員對新冠病毒全基因組的分析結果壓倒性地證明，新冠病毒和其他新發病原一樣，來源於野生動物。陰謀論除了製造恐慌、謠言、偏見、損害全球共同抗擊疫情的努力外，別無他用。科學家們呼籲支持世衛組織的專業意見。」

耿爽最後強調，疫情面前，需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用真相粉碎謠言，用合作抵制偏見，「我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等『政治病毒』。」

ET快訊
第24例北部女「病況最嚴重」　住加護病房、用呼吸器
快訊／南韓爆首起死亡！　累計新冠肺炎病例達104人
第24例女「2年沒出國」染新冠肺炎　接觸者111位採檢陰性
快訊／白牌司機「感染來源」找到了！浙江台商血液驗出病毒抗體
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

護照無「大陸旅遊史」註記恐成防疫漏洞　陸委會將研議

上海小夫妻隔離期「忍不住..」　管委會「送麻繩禁足」傻眼

10樓大火陽台燒到變形　勇男變「口罩蜘蛛人」徒手爬樓救火

影／新冠肺炎第一位犧牲院長　遺孀追靈車悲慟大哭「差點站不住」

同事被困在老家！她連續上27天班...杭州水果店情況曝光

圍棋老師傻眼！「7屆世界冠軍」坐台下聽講...網笑：老師要給整失業了

逐步恢復航線！　東航「復工包機」推出僅一天狂接60張訂單

陸回應「生化武器」指控！耿爽：不是居心不良「就是荒謬無知」

不斷更新／香港再加1確診！　38歲女個案「沒有外遊紀錄」

警二代性侵多女！竟逃脫死刑化身「夜場大老闆」...20年後下場曝光

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

護照無「大陸旅遊史」註記恐成防疫漏洞　陸委會將研議

上海小夫妻隔離期「忍不住..」　管委會「送麻繩禁足」傻眼

10樓大火陽台燒到變形　勇男變「口罩蜘蛛人」徒手爬樓救火

影／新冠肺炎第一位犧牲院長　遺孀追靈車悲慟大哭「差點站不住」

同事被困在老家！她連續上27天班...杭州水果店情況曝光

圍棋老師傻眼！「7屆世界冠軍」坐台下聽講...網笑：老師要給整失業了

逐步恢復航線！　東航「復工包機」推出僅一天狂接60張訂單

陸回應「生化武器」指控！耿爽：不是居心不良「就是荒謬無知」

不斷更新／香港再加1確診！　38歲女個案「沒有外遊紀錄」

警二代性侵多女！竟逃脫死刑化身「夜場大老闆」...20年後下場曝光

經貿往來不中斷　貿協加碼80個貿易訪問團、200個小型機動團拓銷

護照無「大陸旅遊史」註記恐成防疫漏洞　陸委會將研議

日媒：日本沒有義務控制「鑽石公主號疫情」　英國要負最大責任

加紅蔥頭鹹香濃郁！雲林人氣鴨肉飯　霸氣鴨肉盤只要200元

浙江台商新冠肺炎抗體陽性「不列入第25案」指揮中心說明原因

內餡厚達7公分！人氣車輪餅快閃台北　必吃限定「烏魚子芋頭」

愛車秒變「1：1模型」！台南咖啡花園　月世界奇景環繞超壯觀

台指期開高走低跌48點　分析師：外資持續調節、明日走跌機率大

新冠肺炎持久戰⋯手搖飲、4大餐飲力挺醫療人員「飲品買1送1、主餐打8折」

男搭普悠瑪買「愛孩票」被抓包　省464元的代價超過100倍

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

病毒攻擊力超強！陸專家：新冠肺炎比SARS難救

湖北男深夜爬入女友家！整棟住戶被強制隔離

「阻撓」台灣民眾回家路 新華社：民進黨政府可恥、嗜血

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

台商達芙妮　2019年關店2288家

即／湖北確診驟減「一日破百死」

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

15歲男「磚塊狠敲9下」...老師噴血倒地死了

武漢市第八醫院院長王萍確診！已找到供應血漿

17歲女凌晨跳軌…當場「雙腳齊膝斷開」

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

46歲男確診「17天完全零症狀」　平日路徑公佈…

更多熱門

相關新聞

2人確診就全校停課　國小師憂：空白期恐危險傳播

2人確診就全校停課　國小師憂：空白期恐危險傳播

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，教育部今（20）宣布，開學後1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，停課期間為14天。對此，有國小老師認為，確診才停課，那中間的空白期是否可能會成為師生傳播的危險期？呼籲政府應更嚴格規定停課標準，以便第一線教師因應。

「振興券」除了夜市還能用在6個地方　一日遊旅客也在發放範圍內

「振興券」除了夜市還能用在6個地方　一日遊旅客也在發放範圍內

蘇貞昌訪民進黨團盼支持特別條例

蘇貞昌訪民進黨團盼支持特別條例

製造業紓困經濟部射二箭　台商回台投資範圍擴大適用

製造業紓困經濟部射二箭　台商回台投資範圍擴大適用

關鍵字：

生物戰生物戰計劃新冠肺炎武漢肺炎肺炎耿爽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面