日學者公開二戰前後政府公文　證實731部隊授命「生產細菌」

▲日軍發動細菌戰和生化戰，進行人體實驗。（圖／新華社港台部）

記者王佩翊／綜合外電報導

日本滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫等人19日公布了有關「舊關東軍防疫給水部（下稱關防給）」的政府公文，其中明確記載，日本政府在二戰前後要求關防給旗下的「731部隊」生產細菌，相關文獻極具歷史意義。據傳，舊日本帝國陸軍在二戰期間秘密組織731部隊，從事生物戰、細菌戰試驗，並以中國人、蘇聯人以及朝鮮人作為活體，進行生化武器試驗。

根據《京都新聞》報導，西山勝夫等人2019年在國立公文書館找到於1950年~1951年間由日本政府作成的「關東軍防疫給水部部隊概況」，此後便持續分析41張二戰時期前後的政府公文。政府公文內記載，關防給是由本部與5個支部所組成，其中關於大連支部更是直接寫道，「到戰爭結束前，集中於細菌的研究與生產。」首次在公文中，證實支部支援生產研究細菌的一事。

有關於林口、牡丹江、孫吳以及海拉爾等另外4個支部，文書上也詳細記載了隊員的姓名、階級、籍貫等。除此之外，還記錄了各支部的變遷，並將戰敗前後各支部部隊的行動標註於地圖上，連經過地區、日期與戰爭過程都記錄在其中。根據文件記載，1951年日本戰敗後，關防給的隊員數為3262人。

731部隊是二戰時的一支日軍秘密軍事醫療部隊，設在東北哈爾濱平房區，在八年抗戰期間是日本傀儡政權滿洲國的一部分，曾在浙江、湖南、雲南、內蒙古、黑龍江等地發動細菌戰，造成20餘萬人死傷。一些研究者認為，他們活捉了約1萬名中國人、蘇聯人和朝鮮人進行人體實驗，研究生化武器的效果，內容包含凍傷、低溫、減壓、毒氣、火體解剖等，總共造成至少3千人死亡。

731部隊的成員在戰後並沒有被判刑，許多人還加入日本醫療組織，有些還進入厚生省工作。1997年有731部隊的死者家屬向日本政府提出訴訟，希望公布731部隊的事實，並要求道歉與賠償。東京地方法院在2002年承認有731部隊的存在，並提到有關生化實驗的相關事證。《日本放送協會》2017年的紀錄片《731部隊的真相——精英醫者與人體實驗》，首次公開相關錄音資料，內容還涉及多位知名的醫界權威。

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