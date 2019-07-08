解密東北日軍516部隊　毒劑實驗一沾身皮膚潰爛中毒死

▲配戴毒氣面罩的日軍。（圖／翻攝自《中國軍網》）

國際中心／綜合報導

二戰日軍侵華期間曾經擁有許多細菌戰部隊，像是惡名昭彰的「731部隊」就是其中之一。「731」並不是一組普通的數字，而是日本關東軍731秘密細菌戰部隊的代號，對外宣稱主要研究疾病防治和飲水淨化為主，但其實卻使用活體進行生化武器的實驗。除了731部隊之外，日軍在黑龍江省齊齊哈爾市還有一支鮮為人知的部隊，即關東軍陸軍化學研究所516部隊，主要研究化學戰和人體毒氣試驗。

據《中國軍網》報導，日本關東軍在九一八事變後佔領齊齊哈爾市，除了表面上的軍團駐紮外，還有一支隱密部隊，也就是代號516部隊的陸軍化學研究所，駐紮在齊齊哈爾市東郊八里崗，即現在齊齊哈爾市鐵峰區曙光大街南段。516部隊的成員大約有250多人，成立之初主要以研究化學戰、化學、醫學、獸醫學和氣象為主，但隨著太平洋戰爭的爆發，加上日軍侵華規模擴大，研究重心就轉向化學戰。

▲日軍發動細菌戰和生化戰，進行活人體實驗。（圖／翻攝自維基百科）

部隊本部下設5個課，第一課負責毒氣探測和合成研究；第二課負責毒氣防護研究；第三課負責毒氣傷害醫學研究；第四課負責化學毒劑研究，包括路易氏氣、碳酸氯肪、氯酸氣、芥子氣、聯苯氯基胂。除此之外，部隊還附設運輸班、照相班、修理廠、彈藥庫等等。所研製出來的毒劑最主要是添裝到砲彈中，透過落地爆炸的作用，將毒劑和彈片四射出去，以達到傷敵的目的。

516部隊每年還與731部隊合作研究，利用活人進行毒氣試驗。516部隊於1939年6月10日至16日 舉辦了第一期關東軍化學專業人員訓練班，總共有16個師團和82名專業技術軍官參加。為了讓培訓的軍官體驗到實戰的效果，在訓練過程中禮用20名中國人進行毒氣效果試驗。

在日軍潰敗後，516部隊將主體建築摧毀以掩蓋犯罪行為，並將大部分設備和毒氣彈分散埋在地下或是投放到嫩江裡，而這也導致近年來齊齊哈爾市屢次發現這些遺棄物，讓當地民眾的生命安全受到極大威脅。

共軍接收齊齊哈爾市後，一直著重發展當地經濟和民生，加上對侵華日軍的憤恨，忽略對516部隊舊址的保護，又因為曾被用做玻璃工廠及民居，導致舊址受損嚴重，像是外牆或是門窗都受到破壞。雖分別在2002年和2005年列入第三批齊齊哈爾市文物保護單位、第五批黑龍江省文物保護單位，仍然欠缺宣傳，保護工作更是被批評為「掛牌保護」。