兩車撞擊「鏡面式噴飛」！轎車撞電桿插水溝　貨車衝路邊「雷殘」

▲屏東縣萬丹鄉新鐘路與新鐘路3巷口13日發生自小客車與小貨車擦撞交通事故，警方調查肇責 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉新鐘路與新鐘路3巷口13日發生一起自小客車與小貨車擦撞交通事故，兩位駕駛人均受到輕傷，送醫治療，圽無生命危險，經測試酒值均為零，相關肇事原因還在調查，屏東警分局呼籲行經路口 ，減速慢行，確保行車安全。

▲▼兩車相撞現場。

警方說，昨天早上9時29分，蔡姓男子駕駛自小貨車沿新鐘路由西往東行駛，行至新鐘路3巷口時，與沿新鐘路3巷北往南行駛蔡姓女子駕駛的自小客車發生擦撞，蔡女駕駛的自小客車遭到碰撞後，再撞擊路旁電線桿，車頭插入路旁水溝，車尾翹起，小貨車車頭也轉彎衝入田中，讓路人心驚，所幸雙方送醫後都無生命危險，經測試酒測值均為0。

警方初步勘查監視系統，發現雙方行至路口都未減速，致發生擦撞，警方將深入釐清雙方肇事責任，並建議民眾行經路口時，應有防禦駕駛的觀念，無論有無號誌的路口都要減速慢行，以策安全，畢竟「竟安全才是回家唯一的路」。

屏東警分局未來將利用各勤務機會，加強對民眾交通安全宣導，增進民眾交通安全觀念，並針對未依標誌、標線行駛的違規車輛加強取締，確保行車安全。

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