屏縣陽光少年盃籃球鬥牛賽　首度移師屏東市台糖縣民公園開打

▲屏東縣第23屆陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽，首度移師至屏東市台糖縣民公園開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣第23屆陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽，於8月15、16日2天，首度將比賽埸地移師至屏東市台糖縣民公園「阿猴1909綠水園區」開打；開幕由學生團體熱情表演揭開序幕，這次比賽隊伍有310隊，有不少跨縣市前來挑戰，精彩可期。

▲▼宣導海報、街頭籃球賽開打。

暑假期間，縣政府警察局、政風處、財稅局、屏東市公所等主辦單位提倡青少年健康休閒活動，共同舉辦這次比賽，向青少年進行預防犯罪宣導，教導青少年遠離毒品、危險駕車及被慫恿利誘從事不法行為。

縣警察局長李文章相當重視青少年及婦幼安全工作，將加強臨檢易妨害青少年身心之處所及查緝毒品犯罪，防止侵入校園，讓青少年免於不法危害，也呼籲家長平時多關心青年學子，並鼓勵踴躍參與正當育樂活動。

縣警局局政風室也在場設攤宣導反貪倡廉等觀念，並以有獎徵答及趣味活潑方式進行宣導，讓青少年與民眾了解廉政之重要性，期許能向下紮根，有效強化校園品德教育，讓誠信廉潔理念深植學子心底，實現「廉能幸福，宜居屏東」的目標。

主辦單位表示，現階段防疫新生活，參加活動人員請戴上口罩，保持社交距離，並配合現場防疫措施。

►Her今天推出簡稱「靈芝精華」的「ORIGINS品木宣言Dr.WEIL 青春無敵健康光潤精華液 」加大版100ml，原價4170元，特價2950元

►二手票券豐富你的生活