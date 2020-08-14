憲兵最後一次向李登輝敬禮　民眾在肅穆靜默中高喊：阿輝伯感謝你！

記者陶本和／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日於濟南教會舉行安息禮拜儀式後，車隊於11時10分左右離開，並於11時15分左右抵達總統府繞行一圈，完成最後巡禮，總統府秘書長李大維也率領文武百官，於府前廣場敬禮致意；而現場也有不少民眾到場致哀，在一片肅穆靜默中，有人忍不住高喊「阿輝伯感謝你」。

▲故總統李登輝安息禮拜後，移靈車隊繞行總統府一圈完成最後巡禮，這也是憲兵211營官兵最後一次向李登輝敬禮。（圖／記者李毓康攝）



在上午禮拜結束後，移靈車隊於11時10分左右開往二殯火化，途中繞行總統府一圈，完成最後巡禮。總統府秘書長李大維則率領府內一級主管，包括總統府副秘書長劉建忻、府內局處首長，以及總統府發言人黃重諺、張惇涵等人，府前人行道列隊。

▼故總統李登輝安息禮拜後，移靈車隊繞行總統府一圈完成最後巡禮，這也是憲兵211營官兵最後一次向李登輝敬禮。（圖／記者李毓康攝）



在李登輝移靈車隊抵達時，憲兵211營值星官高喊敬禮口令，軍職人員手戴白色手套敬禮，而文官人員則採扶手禮致意，待車隊繞行總統府一圈之後，值星官再次高喊「禮畢」，送李登輝移靈車隊離開；而這也是中華民國憲兵最後一次於總統府向李登輝敬禮。

在李登輝移靈車隊行經府前重慶路時，位於凱達格蘭大道兩旁，也有民眾頂著豔陽聚集致意，有人在現場一片肅穆靜默中，忍不住高喊「阿輝伯感謝你」。

▼故總統李登輝的移靈車隊繞行總統府一圈，完成最後巡禮，在一片肅穆靜默中，有自發性致哀的民眾高喊「阿輝伯感謝你」。（圖／記者李毓康攝）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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