何志偉真男人！　雲林查獲3.7億偽造三倍券：不用敲碗、下週就發雞排

記者葉國吏／綜合報導

雲林查獲三倍券偽造集團，曾在7月發祭品文的民進黨立委何志偉，14日一早馬上面對1200份雞排的回應：「說到做到，志偉下週就會發雞排，敬請期待」。

何志偉7月22日在臉書表示，「有民代公開開記者會，造謠有假的三倍券在市面上流通，被要求提出罪證進行查緝時，卻兩手一攤不願提供」、「我不能阻止別黨信口開河，但至少可以懸賞鼓勵、遏止犯罪」、「這個暑假警方有查獲假券，我願意發放1000份雞排，也就是各位網友只要發現、檢舉，大家就有雞排吃！」講完何志偉再追加200份。

▲雲林縣出現偽造振興券集團，警方查扣大量偽券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

結果雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行通報，指稱疑有民眾持偽三倍券購買刮刮樂，經追蹤調查後索鎖定一名張姓女子涉有重嫌，13日攻堅嫌犯在彰化員林市、溪湖鎮、雲林虎尾鎮等住處與工廠，抓獲主嫌蘇男與共犯張女等6人，查扣偽券成品1094張、半成品798張。辦案人員透露，若以現場查獲的所有紙張來估算，如果印完市值約3.7億元。

消息傳出後許多網友湧至何志偉臉書洗版求雞排，何志偉也勇於面對，14日一早發文「各位不用敲碗了」，表示下週就會發雞排，敬請期待。「另外，為了感謝雲林虎尾警方快速偵破案件，我也會致贈他們一百份雞排聊表謝意」，也在留言處表示追加200份。