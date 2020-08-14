李登輝抵濟南教會入殮火化禮拜　會場佈置低調簡樸

▲濟南教會正門。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會，台北市交通大隊除了沿途陪行外，北市中正第一分局自13日晚間8時起至14日中午實施濟南教會周邊道路交通管制。從外部觀察，濟南教會周遭無擺設任何輓聯與花圈，僅在教會大門設置一座白色遮雨棚，家屬也未向媒體鏡頭亮相，呈現出低調簡樸的氛圍。

李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

根據移靈路線規劃，李登輝家屬於早上6時30分家屬到達榮總懷恩堂後，40分開始移靈，車隊行經石牌路二段、天母西路、中山北路、中山南路、濟南路，於上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里。隨後，李登輝將於上午9時30分入殮，接著進行告別儀式，10時舉行火化禮拜，11時出殯，中午12時於第二殯儀館進行遺體火化，下午1點由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。

▲濟南教會場面佈置低調樸實。（圖／記者屠惠剛攝）



李登輝移靈車隊於14日凌晨6時40分正式由北榮懷恩堂出發，並在6時57分抵達濟南教會，台北市交通大隊除了沿途陪行外，北市中正第一分局自13日晚間8時起至14日中午實施濟南教會周邊道路交通管制，家屬預計在上午8時進行洗身、穿衣與化妝，9時30分入殮，9時40分開放參與告別禮拜親友入場，10時舉行火化禮拜，預計在11時出殯，全程不對外公開。

由於全程不對外公開，媒體僅能從濟南教會的側門進行拍攝，周遭無擺設任何輓聯與花圈，僅在教會大門設置一座白色遮雨棚，上方放上了些許鮮花，家屬抵達教會後，也在隨行車輛的遮掩下進入建築物，並未向媒體鏡頭亮相，呈現出低調簡樸的氛圍。

▲李登輝靈車抵達濟南教會。（圖／記者徐斌慎攝）



此外，警方僅在周邊部分道路實施交通管制，包括濟南教會正門的中山南路、側門的濟南路皆開放正常通行，民眾也可經周邊人行道自由行走，從外表上很難看出是已故元首的入殮火化禮拜，李登輝的靈車則在上午8時30分左右抵達會場。

在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照長老教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

▼李登輝移靈路線，榮總至濟南教會。（圖／記者許立昕製表）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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