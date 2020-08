iOS設備狂跳「iTunes Store」錯誤訊息　iPhone、iPad都中招

▲部分用戶的iOS設備狂跳iTunes Store錯誤訊息。(圖/翻攝自twitter/@da_ni_ella)

記者王曉敏/綜合報導

今(14)晨起有不少用戶反映設備不斷跳出與iTunes Store有關的錯誤訊息,受影響的設備遍及iPhone、iPod touch及iPad,只要隨機開啟任何App都有可能跳出錯誤通知。不過針對這種狀況,目前並無有效的解決方法,只能靜待蘋果修復。

今天早上有不少iOS用戶發現手機不斷跳出「The iTunes Store is unable to process purchases at this time.」(iTunes Store 現在無法完成購買)錯誤通知,關閉後仍會一直隨機跳出,令用戶相當困擾。且雖然錯誤通知內提及「iTunes Store」,但根據社群網站上的網友回報,大多受影響的用戶都是使用第三方App時跳出通知。

@AppleSupport is there a problem with the iTunes Store keep getting a pop up that the iTunes Store is unable to process purchases at the moment, it is actually getting quite annoying when I am trying to do something pic.twitter.com/XgzJB4AuSJ