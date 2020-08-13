從16歲開始吸毒賣藥…被上銬後看見「她的眼淚」　他拚上國立大學開創新人生

▲阿駿（圖中紅衣）與少年聊天破冰。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

台北少年觀護所12日開始舉辦「轉銜」活動，以類似夏令營的方式讓更生少年找到對工作的興趣，並幫助少年在未來出社會後能有一技之長，記者在現場被一名身刺半甲的活動志工吸引，原來他也曾是犯下刑案被關進矯正學校的少年，後來因為一名親人的眼淚，讓他決定重新來過。

▲少觀所辦活動希望幫少年培養出工作興趣。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年26歲的阿駿，父母在他很小的時候離婚，因此是由阿嬤一手拉拔長大，儘管阿嬤細心照料，阿駿仍在16歲結交壞朋友走偏，開始接觸毒品K他命，並販賣搖頭丸賺錢，直到17歲在交易時遭埋伏警逮到，被當場上銬。後來警方將他押回家，搜索看看是否有其他違禁品時，阿嬤心碎面對阿駿，除了哭，還是哭。

阿駿看見阿嬤不斷掉淚，自己的頭也低到不能再低，心裡想著，一定要痛改前非回到正常人生，後來阿駿被判刑，送到明陽中學（矯正學校），在裡頭遇到願意教導做人、念書的好老師，讓他堅定信念「我要考大學！」3年後成功考上國立勤益科技大學。

▲教導少年製作烤餅的老師，是曾經被收容的少年妙妙(化名)，她在青少年時期反覆進出少觀所五次。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿駿畢業出社會成為專業導遊，經常南北跑透透，為民眾介紹少見又特別的景點，雖然累，但他的生活充實，如今回到高雄老家，與還在吸毒、賣藥的朋友聊天，也不會再受到誘惑，阿駿說，「在小屁孩的時期會抽K菸，是因為覺得那樣很趴，抽虛榮跟行情的，現在生活有目標，自然不會再走回頭路」

阿駿說，到少觀所當志工，是希望盡一份心力，讓少年們知道還有人關心他們，透過活動破冰增加凝聚力，希望能幫助他們找到人生方向，離開少觀所後可重新開始，而不是回到過去的循環（犯案被抓→被判刑→進少觀所→離所後再犯案…）。

▲少年體驗泡咖啡活動。（圖／記者陳雕文翻攝）

少觀所表示，此次舉辦的活動是為少年出所轉銜服務作準備，可體驗泡咖啡、手作烤餅，活動後的連續3週，會針對有「接受職前教育」意願之少年開設新生訓練班，進行面試及建立情感後，再於9月份參加「創夢學園職涯探索班」，屆時少年出所接風洗塵，再參加職探班，讓他們不再回到原來的朋友圈，回歸正常生活軌道。

▼少觀所透過轉銜活動，讓少年培養出一技之長，離開少觀所後可開創新人生。圖為少年填寫活動問卷。（圖／記者陳雕文翻攝）