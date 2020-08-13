針孔藏芳香劑「偷拍7女如廁」…影片上傳Pornhub！噁男自首獲緩刑

▲楊姓男子在廁所偷裝針孔攝影機竊錄女子上廁所，甚至還將影片上傳色情網站。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／桃園報導

楊姓男子2018年至2019年間，在桃園市某社區將針孔攝影機偽裝成芳香劑偷放在1樓及4樓廁所，竊錄多名女子如廁影像，隨後還上傳至Pornhub等各大色情網站供人瀏覽。事件曝光後劉男被移送法辦，桃園地院審結依2罪各判他有期徒刑4月及9月，緩刑5年。全案仍可上訴。

楊男2018年3月起至2019年6月底，偷偷潛入桃園市同安街某大樓，在該社區1樓及4樓廁所內裝設偽裝成芳香劑的針孔攝影機，藉此竊錄7名女子上廁所的過程，並於不詳時間分別上傳到「Xvideos」、「xhamster」、「Pornhub」等色情網站，公開讓大家觀覽。楊男2019年7月2日自己向警自首，事件因此曝光，而警方獲報後前往廁所內搜查，確實也發現針孔設備。

桃園地院審理時認為，楊男為逞一時私慾，竟無故竊錄女子如廁，甚至放上色情網站供人觀看，已嚴重侵害他人身體隱私，造成受害7女子身心巨大恐懼，但考量他犯後坦承犯行，並已與其中5人各以10萬元賠償達成和解，審結依竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；又犯散布竊錄他人非公開活動、身體隱私部位內容罪，處有期徒刑9月，均緩刑5年。全案仍可上訴。

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